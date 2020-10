La Playlist rouge et Bleu : Quand Patrick Sébastien évoque de très bons souvenirs à Anthony Weber

A chaque mi-temps des rencontres du SM Caen, nous vous proposons de découvrir les goûts musicaux et les chansons appréciées par les joueur, les dirigeants et les supporters du club de football normand. Pour la réception de Guingamp, vous avez découvert la Playlist Rouge et Bleu de Anthony Weber

La Playlist Rouge et Bleu était consacrée à Anthony Weber. Vous avez pu découvrir à la mi-temps de SM Caen-Guingamp (1-0) les goûts musicaux et les habitudes musicales du défenseur caennais.

"J'adore écouter la musique en allant à l'entraînement, dans la voiture, avant et après les matchs... Après cela dépend souvent de l'état d'esprit dans lequel on est. Quand il faut de la musique pour se motiver, on est sur du rap US ou français, peu importe le chanteur : Booba ou karis, Eminem...

Honnêtement je n'ai pas de musique attitrée. J'ai une playlist et j'envoie."

De son parcours à Brest, Anthony Weber est également revenu avec un souvenir musical.

"Notre hymne était du Patrick Sébastien, "Pourvu que ça dure la belle aventure". On avait fait le buzz quand on était monté. Lors du dernier match à Metz, on était venu avec une très grosse enceinte sur les épaules et déguisés en pirates. On était tous rentré comme ça sur le terrain.Cela fait partie des chansons qui resteront gravées."