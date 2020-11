SM Caen : Prince Oniangué invité ce lundi de 100% Stade Malherbe

Prince Oniangué est ce lundi soir à partir de 18h10 l'invité de 100% Stade Malherbe . Le milieu de terrain caennais répondra aux questions des auditeurs à l'issue de la trêve internationale et à cinq jour du derby au Havre.

Prince Oniangué sera dans nos studios ce lundi soir pour le premier 100% Stade Malherbe de la semaine.

Revenu en juillet 2018 en Normandie, le milieu de terrain entame sa troisième saisons de rang sous les couleurs du SM Caen.

Vous pourrez lui poser vos questions ce lundi soir à partir de 18h10 sur notre antenne via le standard (02.31.44.48.44) ou via les réseaux sociaux et le Hashtag #allomalherbe .