SM Caen : Quatre choses à savoir sur Samuel Essende

Formé au Paris Saint-Germain, Samuel Essendé a été recruté cet été et pour trois ans par le SM Caen. Ce grand garçon (1m93) de 24 ans veut poursuivre sa progression après être passé par Eupen (Belgique), Avranches et Pau où il a marqué sept buts et effectué deux passes décisives la saison passée. Voici quatre petites choses à savoir sur ce natif de Montfermeil issue d'une grande famille originaire du Congo.

Il possède une ceinture noire de taekwondo

"Mon père a joué au Foot au Congo. On est une famille de Footballeurs. Mon grand-frère (Jean Paul) a passé des tests et est resté un an à Rennes mais on va dire que je suis le seul à être devenu pro.

Je suis issue aussi d'une famille de sportifs de combat. On a tous fait des sports de combat. J'ai fait du judo quand j'étais petit puis du Taekwondo et du Free Fight. J'en ai fait jusqu'à mes douze-treize ans en compétition. Quand je suis rentré en préformation, j'ai continué jusqu'à mes 19-20 ans mais pendant les périodes de trêve. Je suis ceinture noire de Taekwondo. Cela me sert encore pour la souplesse. Sur certaines positions, sur certains contrôles sur le terrain, cela me sert forcément."

Neymar lui a fait un petit pont, la vidéo est devenue virale

"C'est une vidéo parmi tant d'autres mais à ce moment-là, ces amis avaient filmé. Sinon, Neymar fait des choses à n'importe qui à l'entraînement. C'est tombé sur moi avec cette vidéo mais il m'en a fait d'autres. S'il avait filmé tous les gestes qu'il m'a fait ou qu'il a fait aux autres, cela aurait fait tout autant le tour du Monde.

Mais celui-là était particulièrement beau parce que c'est un geste qu'il n'avait jamais fait. Je suis le premier à avoir goûté (rire). C'est Neymar de toute façon. Tant que cela vient de lui, ce n'est pas grave. Déjà, je ne suis pas défenseur et ensuite c'était tellement instantané, soudain et instinctif qu'en aucun cas je n'aurais pensé qu'il ferait ça."

Ses passages à Eupen et à Avranches : un gros choc salutaire

"Cela a été un gros choc en tout point de vue : mentalement, en terme d'infrastructure, le niveau... J'ai été formé à Paris de mes douze ans jusqu'à mes vingt ans. Je n'avais connu que ça. Déjà en Belgique avec Eupen, on m'avait demandé autre chose en terme de jeu. J'avais eu du mal à m'adapter et je me suis aussi blessé. Cela a été une période compliquée.

A Avranches, je suis arrivé en période de covid et du coup je n'ai fait que quatre mois. J'ai dû me remettre en question. J'ai fait le choix de rester une saison supplémentaire en National parce qu'il y avait beaucoup de choses que je devais travailler aussi. A Paris, on a toujours privilégié le jeu avec le ballon, je n'avais pas forcément besoin d'avoir d'autres qualités comme garder le ballon dos au jeu. Ce n'est pas forcément ce que j'appréciais ou ce que l'on me demandait à Paris. On me demandait de joueur sur ma vitesse, de percuter. Mais comme je suis grand (1m93) et que je suis assez imposant, je devais avoir cette palette à mon jeu. Ce passage à Eupen et en National m'a permis d'ajouter cette palette. Et puis d'un point de vue mental, cela m'a fait du bien de connaître un peu le bas - tout en respectant Eupen et Avranches - et savoir que le football ce ne sont pas que les paillettes."

Il commet beaucoup de fautes

La saison passée, La Ligue a relevé 62 fautes de sa part, ce qui le place juste en dessous du Top 5 des joueurs les plus sanctionnés en Ligue 2. Cela montre tout le travail de Samuel Essende en tant que premier rideau défensif.

"Beaucoup de joueurs de haut niveau en parlent. Ils disent que le rôle de l'attaquant a changé. Avant, il se devait seulement d'attaquer et de rester devant. Maintenant, si on ne veut pas prendre de but, nous avons ce rôle de premier défenseur. C'est pour cela que l'on court beaucoup plus, parce qu'on doit aider l'équipe. Cela ne me dérange pas et j'aime aussi courir pour l'équipe. J'ai commis beaucoup de fautes parce que, quand je presse, je suis assez agressif parce que je veux récupérer la balle. C'est normal."