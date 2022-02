SM Caen - Stéphane Moulin : "Il y a des suspensions et des cartons plus difficiles à accepter que d'autres"

Le SM Caen se rendra à Nancy sans trois des onze titulaires alignés contre Niort (0-2) en raison de leur suspension. Anthony Gonçalves et Nuno Da Costa payent un excès de cartons jaunes. Yoann Court manquera lui les deux prochaines rencontres après un rouge direct pour un tacle par derrière face aux Chamois.

S'ils ne sont pas les plus sanctionnés et pas les moins bien classés au classement du Fair-Play (8e), les hommes de Stéphane Moulin en revanche cumulent cinq cartons rouges depuis le début de saison. Seul Nancy (Neuf rouges) en a reçu plus en Ligue 2. Une statistique d'autant plus rageante que ces expulsions auraient pour une bonne partie pu être évitée : rouge contestée à Ajaccio pour Alexandre Mendy, rouge plus qu'évitable pour le même Mendy pour avoir contesté de façon trop véhémente sur le banc caennais à Quevilly, rouge sévère pour deux fautes à Sochaux de Nuno Da Costa ou encore rouge pour ce tacle rageux de Yoann Court face à Niort.

Je l'ai dit aux gars, on se pénalise. on n'a pas besoin de ça

"C'est beaucoup pour des bêtises, concède Stéphane Moulin. On n'a pas blessé de joueurs mais on a aussi parfois du mal à maîtriser nos émotions. Il y a des cartons et des suspension qui sont plus difficiles à accepter que d'autres. Il y a parfois des expulsions logiques. Si on prend la dernière (Celle de Yoann Court), elle n'est pas défendable. Elle n'est pas excusable. Si on prend celle d'Alexandre Mendy à Quevilly, elle n'est pas excusable non plus.

Ce sont des choses dont on aurait pu se passer mais bon, c'est comme ça poursuit Stéphane Moulin. Il faut faire avec. Je ne vais pas dire qu'il faut accepter, je ne l'accepte pas. Il faut progresser mais entre guillemet, ce n'est pas normal. On ne devrait pas faire ce genre de choses et après quand on les fait évidemment ça nous a coûté cher à Sochaux (3-2). Cela nous a coûté le match et une suspension derrière. Je l'ai dit aux gars, on se pénalise. on n'a pas besoin de ça."

Retour de Benjamin Jeannot?

Benjamin Jeannot, opéré du ménisque puis gêné au mollet, a effectué une semaine d'entraînement normal.

Le SM Caen retrouve également son latéral gauche Ali Abdi de retour de la Coupe d'Afrique des Nations sans aucune certitude de le voir débuter contre Nancy.

"Il a été arrêté dix jours en raison du covid, tempère son entraîneur. Il a été à l'arrêt complet. Il a fait ce matin avec le groupe. On verra demain comment on peut l'utiliser. Il n'est pas blessé. Après, Est-ce qu'il est prêt?

Adolphe a eu une petite alerte. L'écho n'a rien donné. Il faut le re en espérant le retrouver contre Nîmes (5'25)

On se retrouve parfois tellement démuni