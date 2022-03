Sm Caen - Toulouse. Stéphane Moulin : "Ce n'est pas un match de gala"

La salle de presse caennaise était un peu plus remplie que de coutume ce jeudi pour le traditionnel point presse d'avant-match.

"C'est drôle parce que d'habitude on ne parle jamais de l'adversaire s'amuse Stéphane Moulin. Cela montre bien comment l'adversaire est différent des autres. Vous commencez par me poser une question sur Toulouse et c'est tout à fait logique compte tenu de la suprématie que l'équipe dégage depuis le début de championnat et encore plus dans la période où l'on se trouve puisqu'ils restent sur cinq victoires d'affilés et dix matchs sans défaite."

A l'aller, le SM Caen, onzième de Ligue 2 , avait surpris le TFC au Stadium (2-3). Six mois après, les footballeurs sont toujours scotchés en deuxième partie de classement mais restent l'une des deux seules équipes à avoir battu le leader de la Ligue 2 avec Niort.

"On a réussi à le faire une fois. Est-ce qu'on sera capable de le faire une seconde fois, s'interroge le coach caennais. La tâche s'annonce difficile mais évidemment on va tout tenter, tout essayer - au delà du fait d'être les premiers à les battre deux fois - pour prendre les points dont on a besoin. C'est cela qui m'importe d'abord. Ce n'est pas un match de gala samedi. C'est un match qui vaut trois pts comme les autres. Et on doit tout mettre en œuvre pour les prendre malgré encore une fois la qualité de l'adversaire."

Ce match est d'autant plus important que les Malherbistes enchaîneront ensuite par un déplacement à Valenciennes le mardi et le derby au Havre le samedi suivant.

Le retour de Philippe Montanier à D'Ornano

Gardien du SM Caen pendant l'âge d'or du club de football normand, Philippe Montanier va retrouver le stade d'Ornano où il n'aura finalement joué qu'une saison.

"Je suis chez moi, je suis dans mon club de cœur a expliqué le coach du TFC en conférence de presse. J'y ai connu l'Université, la Ligue 1, la Ligue 2, la Coupe d'Europe aussi. C'est vrai que cela me fait toujours plaisir et outre la famille, j'y ai encore beaucoup d'amis. En trente-six ans de carrière (Joueur et coach), ce n'est pas la première fois que je reviens. Ce n'est pas un pincement, c'est toujours un plaisir. C'est un beau Stade. Les supporters sont vraiment chaleureux."

L'ancien Malherbiste tourne à plus de 47% de victoires en 167 matchs coachés en Ligue 2 (Boulogne, Lens et Toulouse).

L'effectif caennais

Le Stade Malherbe Caen récupère ses deux milieux de terrain suspendus lors du match précédent (Le capitaine Jessy Deminguet et Johann Lepenant) et son meilleur buteur, Alexandre Mendy, absent lors des deux dernières rencontres.

Côté absents, Stéphane Moulin devra se passer de cinq joueurs : les milieux offensifs Caleb Zady Séry et Mehdi Chahiri sont stoppés pour une longue période. Les défenseurs Adolphe Teikeu (élongation) et Jonathan Rivierez (Malade) sont également indisponibles ainsi que le milieu de terrain Anthony Gonçalves qui manquera son troisième match

Sullivan Péan, malade la semaine passée, jouera en réserve ce samedi contre la réserve de Lorient. "Il a été malade, il a besoin de jouer", explique son coach.

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Rémy Riou, Yannis Clementia - Yoël Armougom, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Ali Abdi, Hugo Vandermersch - Djibril Diani, Brahim Traoré, Franklin Wadja, Yoann Court, Steve Shamal, Ilyes Najim, Jessy Deminguet, Johann Lepenant - Nuno Da Costa, Andréas Hountondji, Benjamin Jeannot et Alexandre Mendy.

SM Caen - Toulouse à suivre en direct sur France Bleu