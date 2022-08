SM Caen - Stéphane Moulin : "Pour l'instant, on monte les marches pas trop mal"

Après la réception de Metz (1-0) et deux déplacements à Nîmes (0-1) et à Dijon (2-2), le SM Caen poursuit sa progression dans un calendrier de début de saison relevé. Ce samedi, c'est le coleader Guingamp qui se déplace à d'Ornano. "On va encore s'étalonner à ce qui se fait de mieux, se réjouit Stéphane Moulin. On verra où on sera à la fin du mois d'août mais pour l'instant, on monte les marches pas trop mal."

Avec sept pts engrangés sur les neuf mis en jeu, jusqu'ici la formation caennaise a effectivement bien abordé ce nouveau championnat.

"Au delà des points , estime l'attaquant Alexandre Mendy, c'est plus ce que l'on a mis dans les matchs , notamment celui de Nîmes (0-1). Le scénario pour moi est incroyable. On arrive à marquer sur la fin avec Godson (Kyeremeh) qui était rentré en cours de jeu. C'était aussi bien qu'une victoire qu'on avait pu faire l'année dernière en marquant quatre buts contre Toulouse. Les gens étaient extrêmement heureux et ça a marqué un truc en tout cas."

Deux équipes sur la lancée de leur fin de saison passée

Comme le SM Caen mais d'une façon encore plus marquée, la formation bretonne a su poursuivre la trajectoire positive qu'elle avait lancé en fin de saison dernière. Les deux équipes ont d'ailleurs le même nombre de points à l'heure de s'affronter lors de cette 4e journée de Ligue 2. Si Caen n'a plus perdu depuis le 28 janvier à domicile (Contre Niort), il faut remonter au 05 mars dernier et un déplacement à Sochaux pour retrouver la trace d'une défaite de Guingamp à l'extérieur.

Les Guingampais sont sur neuf matchs sans défaite dont sept victoires et deux matchs nul, insiste le coach caennais. Cela veut dire qu'ils ont effectivement très bien terminé la saison passée - on en a été les victimes à trois journées de la fin - mais cela veut aussi dire qu'ils ont très bien redémarré avec aussi des modifications très importantes . Des joueurs forts sont partis mais quand un collectif existe et qu'il est bon, cela n'affaiblit pas ce collectif qui chez eux est très fort."

L'effectif

"Tout le monde est présent" relève avec satisfaction et de façon désormais presque routinière Stéphane Moulin. Le défenseur Emmanuel Ntim sera apte à rejoindre le groupe et l'infirmerie sera donc de nouveau vide. On est loin de l'an passé et ces cascades de blessures qui avaient plombé la première partie de saison.

Le groupe probable : Anthony Mandréa, Yannis Clementia – Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Ali Abdi, Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Emmanuel Ntim – Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Yoann Court – Benjamin Jeannot, Caleb Zady Sery, Emmanuel Essende, Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh.

SM Caen - Guingamp à suivre en direct sur France Bleu