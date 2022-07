Nîmes - SM Caen (0-1) - Stéphane Moulin : "On a eu le caractère pour chercher cette victoire "

Stéphane Moulin (Entraîneur du SM Caen) : "Je pense que c'est une victoire logique mais cela ne s'est pas fait sans mal non plus. On a le mérite de ne pas abandonner les deux pts, d'aller jusqu'au bout chercher la victoire. On aurait pu ouvrir le score en début de deuxième mi-temps, on a eu les opportunités pour, on a touché le poteau. On a tiré je crois dix-huit fois au but.

Même si la première mi-temps a été lente avec un manque de rythme dû certainement à la chaleur, au terrain qui était sec. Et ce n'est pas évident de mettre du rythme. Cela allait plus vite en deuxième mi-temps., on l'a bien senti

Donc on est satisfait, on s'était préparé pour ça. On a atteint notre objectif encore une fois non sans mal. Je savais que ce match serait difficile, il l'a été mais on a réussi à passer quand même.

C'est une bonne entrée en la matière. Il faut la savourer mais nous devrons être meilleur par la suite que ce que nous avons été ce soir mais encore une fois, je pense qu'on a joué avec les moyens du moment. Comme eux. On a eu le caractère et cela m'a fait bien plaisir pour chercher cette victoire. C'est bien.

Ce n'est pas banal de gagner son premier match à l'extérieur. Après, il ne faut pas tirer de conclusions hâtives. Il faut rester mesuré mais je suis satisfait.