Le SM Caen veut poursuivre sa série à Quevilly Rouen Métropole

Le SM Caen clôt son année 2021 et la fin de la phase aller par un déplacement chez Quevilly-Rouen-Métropole ce mardi à 20h45. Les footballeurs caennais vont tenter d'aligner un troisième match de rang sans défaite, ce qu'ils n'ont pas encore réussi à faire cette saison et valider leur redressement.

En se rendant ce mardi sur le terrain du voisin Quevilly-Rouen-Métropole lors de la 19e journée de Ligue 2, le SM Caen a l'occasion de laisser derrière lui une année 2021 difficile et surtout de

Il faudra pour cela réaliser sur le terrain une prestation dans la lignée du nul obtenu à Auxerre (2-2) et de la victoire décrochée à d'Ornano contre Guingamp (2-0).

"On avait demandé une réaction après le match du PFC (0-1) à Auxerre, elle a eu lieu, énumère le coach Stéphane Moulin. On avait demandé une confirmation, elle a eu lieu. Maintenant, il faut que cela devienne quelque choses d'habituel. On joue contre une équipe qui est sur une bonne dynamique. Ils sortent de deux victoires de suite en championnat et d'une qualification en Coupe de France.

C'est une équipe qui n'est pas facile à jouer parce qu'atypique dans sa manière de procéder. On doit faire fi un petit peu de notre adversaire pour se concentrer d'abord sur nous et essayer d'aller chercher un bon résultat pour finir l'année.

On a la possibilité si on fait un bon résultat finalement de corriger un petit peu cette première partir de saison qui a été très irrégulière mais je m'attends à un match difficile."

La statistique.

"On n'a jamais fait trois matchs de suite sans perdre cette saison", rappelle le coach caennais. Il faut effectivement remonter à février dernier il y a près de dix mois pour signer une telle performance (de la 23e à la 26e journée avec trois nuls et une victoire).

A noter également que ces dix dernières saisons, le Stade Malherbe Caen n'a gagné qu'une seule fois pour terminer l'année (pour quatre nuls et quatre défaites). C'était en 2012 à Châteauroux (0-1).

Effectif SM Caen

Le club de football normand enregistre le retour de son défenseur central Prince Oniangué, absent contre Guingamp et ne déplore pas d'absents. Il remplace dans le groupe Jonathan Rivierez.

L'attaquant Benjamin Jeannot a repris les entraînements depuis dix jours. Kelian Nsona et Yoann Court devraient reprendre si tout va bien après le match contre Niort. Adolphe Teikeu sera disponible à partir du Ier janvier.

Le groupe caennais : Rémy Riou, Sullivan Péan - Ali Abdi, Yoël Armougom, Prince Oniangué, Brahim Traoré, Ibrahim Cissé, Hugo Vandermersch - Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Anthony Gonçalves, Franklin Wadja, Caleb Zady Séry, Steve Shamal, Zeidane Inoussa - Nuno Da Costa, Alexandre Mendy, Andréas Hountondji.

QRM - SM Caen à suivre en direct sur France Bleu