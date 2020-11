Entre élection présidentielle et covid, la drôle d'année américaine de Nicolas Bénézet

Depuis une saison et demi, Nicolas Bénézet se régale en jouant dans le championnat de football américain (MLS). L'ancien joueur du SM Caen et de Guingamp nous a répondu en patientant pour son test Covid quotidien.

"On est dans un Etat où le virus, même s'il a augmenté, n'est pas le plus critique en terme de cas. Les habitants du Colorado sont à l'écoute des restrictions. Par contre si l'on prend le cas de la Californie, les gens pensent que c'est un complot et que le virus n'existe pas. Chaque état est différent. "

Même si dans son métier les règles sanitaires sont très stricts et les joueurs sensibilisés, la pandémie a sérieusement perturbé la saison de son équipe.

"On faisait des bons résultats. On était quatrième et en dix jours on a eu dix-huit cas. Du coup, on a dû arrêter la compétition pendant plus d'un mois. On avait six matchs de retard que nous ne pourrons pas tous malheureusement rattraper. Depuis notre victoire à Portland (1-0 ce mercredi), on est qualifié pour les playoffs. C'est bien sauf qu'on avait encore des matchs à jouer et qu'on aurait pu être mieux classé."

Si en France le huis-clos est généralisé dans les stades, la situation est différente aux Etats-Unis qui est un pays fédéral. Les décisions sanitaires peuvent varier d'un état à l'autre.

"Aux Etats-Unis, ce sont les Etats qui décident. Il y a gouverneur dans chaque état et le gouverneur peut décider s'il est possible d'avoir des fans ou non. La dernière fois, à Kansas-City si je ne dis pas de bêtises, ils avaient le droit d'avoir des fans dans leur stade alors que nous n'avons pas le droit à Denver. Il doit y avoir cinq clubs maximum qui ont le droit d'avoir des spectateurs."

Nicolas Bénézet est heureux de son choix de carrière et regrette juste de ne pas avoir découvert le championnat américain plus tôt même si l'année 2020 est une année très particulière avec la pandémie et les élections présidentielles américaines.

"Je ne suis pas sûr d'être arrivé la bonne année aux Etats-Unis avec le virus et les élections (rire). C'est un truc à vivre. Je ne sens pas les Américains de mon équipe stressé par contre c'est vrai que la population l'est un peu plus.

Cela ne me pose pas de soucis tant qu'il n'y a pas de répercussions après les élections. Malheureusement au niveau politique, déjà qu'en France je ne suis pas tout, là c'est un peu compliqué pour moi de suivre. Je ne connais pas tout ce que Donald Trump ou Joe Biden veulent faire. Je ne peux pas trop émettre un avis mais je veux juste qu'il n'y ait pas de problèmes parce que j'ai entendu que si Trump perdait les élections il se pourrait se passer des choses assez dramatiques pour le pays donc j'espère que cela ne va pas arriver."