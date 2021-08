Nicolas Seube : "il faudra réduire le nombre de joueurs sur les centres de formation

Nicolas Seube était ce lundi l'invité de 100% Stade Malherbe. Le directeur du centre de formation du SM Caen et entraîneur des U19 a évoqué l'actualité du club de football normand et de ses jeunes et les enjeux de la formation.

Joueur professionnel le plus capé de l'Histoire du club (520 matchs), Nicolas Seube est depuis juin 2021 le nouveau directeur du Centre de Formation du SM Caen.

Il entraîne également les U19 du club de football normand, vainqueurs de leur premier match de championnat samedi dernier au Havre (1-3). "Disons que j'ai réussi la saison, relève avec humour Nicolas Seube. Pour en parler plus largement, nous avons eu beaucoup de réussite."

Invité de 100% Stade Malherbe, Nicolas Seube a donné ses impressions sur le début de saison de l'équipe première du SM Caen coaché par Stéphane Moulin et victorieuse de Nancy (1-0) samedi soir.

"C'est difficile d'avoir un regard et le regard, on l'aura sur le long terme bien entendu. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une vraie identité de jeu, des principes qui sont respectés à la lettre. C'est un entraîneur qui a très bien marché à Angers et qui confirme ici. C'est quelqu'un qui a su s'adapter à son groupe. Les résultats aujourd'hui montrent que c'est un staff plus qu'efficace parce qu'avec le nombre de joueurs sur le flanc, les résultats sont encore positifs."

Force est de constater que les jeunes qui participent et qui sont titulaires ont un rendement plus que satisfaisant.

Sur la feuille de match, neuf des dix-huit caennais étaient issus du centre de formation du club de football normand.

"C'est l'objectif de la formation du Stade Malherbe. C'est quelque chose d'historique. Le vivier de joueurs a toujours existé. Aujourd'hui, c'est un projet que l'on veut sur le long terme et que l'on met au cœur de notre club. L'objectif est tout simplement de sortir des joueurs de talents et de servir de plus-value à l'équipe première. Aujourd'hui, force est de constater que les jeunes qui participent et qui sont titulaires ont un rendement plus que satisfaisant."

Ce lundi a également vu l'officialisation du transfert d'Alexis Beka Beka au Lokomotiv Moscou. Un transfert au montant historique pour un joueur formé par les Rouge et Bleu.

C'est un garçon (Alexis Beka Beka) qui a un profil de joueur de très haut niveau. Maintenant, à lui de prouver de quoi il est capable

"Je souhaiterai mettre en avant tout le travail des éducateurs du club. C'est un garçon qui est arrivé à l'école de foot, qui a passé toutes les étapes et qui aujourd'hui va rapporter sept millions d'euros au club.

Je félicite les différents éducateurs qu'il a eu. Grâce à eux il a réussi à sortir tôt et surtout il a pu joueur en équipe première. C'est un garçon qui a un profil de joueur de très haut niveau. Maintenant, à lui de prouver de quoi il est capable. Il est lancé dans le grand bain."

La difficulté pour la formation est de détecter et d'accompagner des jeunes qui seront aptes à atteindre le haut-niveau. Cela ne se fait pas pas toujours sans casse comme le regrette Nicolas Seube. Le directeur du centre de formation du SM Caen est conscient qu'il faut resserrer sans doute le nombre de contrats proposés aux jeunes.

Je sors d'un séminaire de directeurs qui fait état que 700 joueurs par année sont exclus des centres de formation

"On se trompera toujours, c'est une certitude, parce qu'il est difficile d'évaluer au moment où on observe les joueurs et surtout au moment de prendre les décisions.

Ce qui est certain aussi, c'est que pour réussir au haut-niveau, il faut au moins des qualités fortes. Elles sont physiques, techniques, tactiques et mentales. Il faut aussi revenir sur une sélection d'élite. Je pense qu'à terme, il faudra réduire le nombre de joueurs sur les centres de formation parce que, malheureusement aussi, on fait trop de dégâts. Je sors d'un séminaire de directeurs qui fait état que 700 joueurs par année sont exclus des centres de formation, tous centres de formation confondus.

L'accès au haut-niveau est extrêmement difficile. Il est élitiste. Il y a peu de places

On fait donc aussi des dégâts psychologiques parce que, forcément, quand on échoue, il est difficile de pouvoir rebondir derrière pour les jeunes joueurs et l'accès au haut-niveau est extrêmement difficile. Il est élitiste. Il y a peu de places. c'est pour cela qu'en terme d'évaluation, il faut que l'on soit plus fort que ça. C'est une certitude."