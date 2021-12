SM Caen - Nuno Da Costa estime qu'il est temps pour lui "de performer et d'enchaîner les matchs"

Nuno Da Costa était l'invité ce jeudi de 100% Stade Malherbe, votre émission quotidienne consacrée aux Rouge et Bleu. L'attaquant du SM Caen a échangé autour de son parcours et de sa saison

Le Cap-Vert et la sélection des Requins Bleus

Nuno Da Costa est né il y a trente ans au Cap-Vert. Cet archipel de 4000 Km2 au large de l'Afrique et d'un demi-million d'habitants est un grand fournisseur de footballeurs.

"C'est vrai qu'il y en a eu pas mal, surtout qu'ils optent souvent pour jouer avec le Portugal. C'est un petit pays mais il y a du talent." Les Requins Bleus sont qualifiés pour la prochaine CAN mais Nuno Da Costa ne s'est plus rendu en sélection depuis trois ans.

" J'ai arrêté par choix personnel. C'était un peu compliqué à l'époque avec le président de la Fédé à l'époque. C'était compliqué entre les heures de vols, d'enchaîner les matchs là-bas et les enchaîner ici. Il y a certains moments de votre carrière où il faut faire des priorités et j'avais fait le choix du club." Et pourrait-il retourner en sélection ? "Pas cette année, estime l'attaquant Caennais. Je ne pense pas."

La découverte à Valenciennes, l'explosion à Strasbourg

C'est à Valenciennes que Nuno Da Costa a signé son premier contrat pro et s'est révélé en Ligue 2. Mais c'est à Strasbourg qu'il va connaître sa plus belle saison en Ligue 1 en 2018-2019 (Huit buts et cinq passes décisives).

"C'est un club historique. Je pense qu'il y a peu de clubs comme ça en France. Vous avez le Racing et Lens qui génèrent un certain engouement. C'est une ville qui vit le Football et je pense que c'est l'une de mes meilleures années. C'est en tout cas le seul club où j'ai réussi à chiper un Trophée (Coupe de la Ligue 2019)."

Son arrivée à Caen

Arrivé prêté par Nottingham Forest en fin de mercato blessé, Nuno Da Costa n'a joué que son sixième match à Auxerre (2-2).

"Les blessures ont malheureusement un peu ralenti l'adaptation que ce soit au niveau tactique ou dans l'installation au sein de l'équipe. Aujourd'hui on joue avec un système où je me retrouve un peu plus.

Il est temps maintenant de performer et d'enchaîner les matchs. Je recherchais plus la confiance au niveau de mes sensations, mes prises de balle et ma façon d'enchaîner. Les buts, quand vous vous sentez bien et en confiance viennent tous seuls. J'ai eu l'habitude d'avoir des périodes où je ne marquais pas et quand c'est venu, c'est venu d'un coup.

J'ai forcément de l'impatience. Quand vous arrivez blessé et que vous traînez la blessure etc... forcément vous êtes impatient. La faim, en tant qu'attaquant, si vous ne l'avez plus vous devez arrêter de jouer donc je l'aurai toujours en tant que joueur. Je pense que c'est surtout au niveau de l'impatience et de l'envie de prouver."

Un prêt à Caen ... et plus si affinités?

"Oui, pourquoi pas, si tous les ingrédients sont pour. Etre trimbalé de droite à gauche, c'est sympa pour personne (rire). D'une part, la ville me plaît et cela se passe plutôt bien avec le club. Le président et le coach sont des personnes avec qui je m'entends très bien donc pourquoi pas?

C'est un club assez structuré. Aujourd'hui, les conditions de travail au club sont optimales pour faire revenir le Stade Malherbe là où je pense qu'il doit être. J'aime bien les défis. Strasbourg était un club où on savait qu'il y aurait des difficultés pour le maintien. J'ai accepté le challenge et cela s'est plutôt bien passé donc je ne vois pas pourquoi ici cela ne se passerait pas bien si jamais cela venait à arriver."

Mais Nuno Da Costa ne serait pas non plus opposé à un retour en Angleterre à Nottingham Forest. "Cela ne me dérangerait pas. Je sais qu'il y a encore eu un changement de coach (Steve Cooper) après mon départ. On n'a pas eu l'occasion de se parler mais sa philosophie tend un peu plus à ce que je m'attendais par rapport à mon profil. Pourquoi pas? La concurrence est quelque chose qui ne me fait pas peur. Je sais qu'il y a des attaquants expérimentés et forcément j'ai - je pense - l'avantage d'être un peu plus jeune qu'eux."