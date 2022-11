SM Caen - Christophe Vaucelle, président du MNK 96 : "Je n'ai pas envie de cautionner cette Coupe du Monde."

Il a beau être le Capo du plus grand groupe de supporters du SM Caen , ne rien lâcher les soirs du match des Rouge et Bleu et les suivre en déplacement, Christophe Vaucelle dit "Olaf" ne regardera pas la Coupe du Monde au Qatar. Le président du MNK 96 boycotte un tournoi international qui ne véhicule pas les valeurs du foot qu'il aime.

Je travaille pour défendre le sport populaire depuis que je suis à la tête de mon groupe, je serais hypocrite de la regarder

"Depuis que j'ai appris qu'officiellement le Qatar organisait la Coupe du Monde, dès ce moment-là j'ai su que je la boycotterai. La liste est longue pour répertorier toutes les critiques quand on aime le football" , a-t-il expliqué lors d'Allo Malherbe ce lundi . "J'aime mon sport et ses valeurs et là je ne m'y retrouve pas du tout avec tous les points négatifs autour de cette Coupe du Monde. Je ne prendrais donc pas plaisir à la regarder. Je travaille pour défendre le sport populaire depuis que je suis à la tête de mon groupe, je serais hypocrite de la regarder avec tout ce qui s'est passé sur l'organisation, sur les morts, sur le manque de respect envers les gens,. Il y a aussi les contraintes qu'ont les supporters là-bas sur l'alcool, les tenues vestimentaires. Voilà, je n'ai pas envie de cautionner cette Coupe du Monde."

Pendant la trêve internationale et la pause du championnat de Ligue 2, le président du MNK 96 prendra bien plus de plaisir à regarder jouer la réserver du SM Caen, ses équipes jeunes et sa section féminine.