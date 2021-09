Si la commission de discipline avait été compréhensive et à l'écoute des arguments du SM Caen la semaine passée (Sursis pour Stéphane Moulin, un match de suspension pour Serge Le Dizet et carton jaune retiré pour Ali Abdi), elle a en revanche infligé 6 matchs dont 2 avec sursis au président Pickeu.

Six matchs de suspension dont deux avec sursis pour Olivier Pickeu le président du SM Caen

La commission de discipline a infligé au président du SM Caen six matchs de suspension dont deux matchs avec sursis "de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles."

Olivier Pickeu écope donc de la sanction la plus lourde après les différents incidents liés avec l'arbitrage de la rencontre du match SM Caen - Dijon (0-1).

Remonté après un but non accordé à ses joueurs, il avait dû être retenu plusieurs fois en bord de terrain. Le président caennais avait reconnu volontiers après match ses torts et qu'il n'était pas à sa place au bord de la pelouse mais qu'il lui fallait montrer

Lors de sa précédente réunion, la commission de discipline avait également sanctionné le coach caennais Stéphane Moulin (mais avec du sursis) et son adjoint Serge Le Dizet (Deux matchs dont un ferme). Elle avait en revanche retiré le deuxième carton jaune du joueur caennais Ali Abdi. Une expulsion qui avait contribué avec d'autres décisions de l'arbitre M. Angoula à provoquer la colère et l'incompréhension des dirigeants caennais.