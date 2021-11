Olivier Pickeu, président du SM Caen : "Il n'y a pas de crise"

France Bleu : Quel est votre sentiment après l'élimination de votre équipe?

Olivier Pickeu : C'est toujours spécial quand on perd comme ça une séance de penalties L'égalisation a mis beaucoup d'espoir dans cette fin de match. On s'est dit ça y est, on a fait le plus dur en étant capable de revenir. Et puis voilà. On voulait partager un moment de joie avec nos supporteurs à l'issue du match. Malheureusement, ça n'a pas tourné comme ça. Ce sont des moments complexes que nous que nous vivons pour le moment. Ce que j'attends, c'est beaucoup de caractère pour pouvoir être capable de faire une grosse semaine et de préparer ce match de Paris qui vient rapidement.

Ce soir (samedi), il faut faire attention à tout le monde, montrer beaucoup de solidarité et beaucoup de force de caractère sans oublier la déception qu'on vient de vivre. Mais le sport de haut niveau nous oblige à nous remettre en question. Mon objectif, c'est de voir la capacité de ce groupe à continuer son travail.

J'étais content. Il y avait des joueurs qui faisaient leur retour, comme Hugo Vandermersch après plusieurs mois d'absence ou encore Franklin Wadja. Ce sont des bonnes choses. Il n'y a pas de blessés non plus si je dois retenir quelque chose de positif.

Après, c'est toujours quelque chose de spécial de se faire éliminer de la Coupe de France parce que c'est un moment que nous avions envie de partager.

Mon objectif, c'est d'être à leurs côtés et de protéger cette institution et continuer à faire en sorte que nous passions des meilleurs moments que ce soir évidemment.

FB : Le danger avec la Coupe de France, C'est que - quand vous n'allez pas bien - elle peut faire que vous alliez encore moins bien en cas de contreperformance. On a l'impression et on espère que le SM Caen a tapé le fond?

OP : On est dans une phase de construction. Donc aujourd'hui dire qu'on ne va pas bien.... On n'a pas dit qu'on allait gagner la Coupe de France. On a dit qu'on allait construire avec ce club. Ce qui m'importe, c'est le championnat. La Coupe est un moment de partage qui appartient aux joueurs. A eux de savoir ce qu'ils veulent faire de ce moment. Mais à moins que je me sois trompé, la saison n'est pas terminée. C'est un moment difficile du club mais il en a connu aussi beaucoup. Ce qui m'importe, c'est la construction que nous sommes en train de faire. C'est garder le fil et le cap sur le travail que nous sommes en train de réaliser. Point à la ligne. Après que ce soit une déception, je l'entends. Je la comprends. Mais aujourd'hui, c'est ça travailler dans un club professionnel. Un club aussi beau que le Stade Malherbe demande beaucoup d'efforts et beaucoup de travail. Mon objectif ce soir (samedi), c'est d'être à leurs côtés et de protéger cette institution et de continuer à faire en sorte que nous passions des meilleurs moments que ce soir (samedi) évidemment.

FB : Y-a-t-il crise ou non?

OP : Crise de rien du tout (rire). On travaille, c'est difficile. Il n'y a pas de crise. J'ai dit qu'on allait commencer à construire avec l'arrivée de Stéphane (Moulin) le 18 juin dernier. Je crois que dans quelques jours, ça fera cinq mois. Je pense que pour le coach, c'est difficile parce que les prestations ne sont pas là pour pour le moment. Mais bon, ça bosse. Ca bosse. L'objectif est de continuer à protéger Stéphane et l'ensemble du staff pour leur permettre de continuer à travailler dans les meilleures conditions possibles et permettre au groupe de continuer à travailler pour pouvoir atteindre les objectifs qu'on s'est fixés.

Ceux qui veulent abandonner peuvent partir du club. Ceux qui ne supportent plus ce qui est en train de se passer peuvent partir.

Donc, voilà. Il y a d'abord une bonne rencontre à jouer à domicile contre Paris. J'espère de tout cœur qu'on va vivre de bons moments. Mais vous savez, c'est quand on passe des moments comme cela qu'on est capable d'apprécier les bons moments. On a travaillé énormément pour pouvoir être capable d'être là en Ligue 2 et il nous reste encore beaucoup, beaucoup de travail à faire. Ceux qui veulent abandonner peuvent partir du club. Ceux qui ne supportent plus ce qui est en train de se passer peuvent partir. Mais nous, on est en train de travailler, tout simplement.