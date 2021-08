Patrice Garande invité ce lundi soir de 100% Stade Malherbe

Patrice Garande est l'invité de 100% Stade Malherbe ce lundi soir à partir de 18h10. L'ancien coach du SM Caen et de Toulouse viendra débriefer la troisième journée de Ligue 2 et l'actualité des Rouge et Bleu. On attend vos appels au 02.31.44.48.44 dès 18h10