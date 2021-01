SM Caen : confirmer le match de Guingamp face à Rodez

Trois jours après s'être qualifié en Coupe de France avec la manière à Guingamp (3-1), le SM Caen retrouve le championnat qu'il avait laissé sur une défaite à Ajaccio (0-1).

Il s'agira ce samedi pour le club caennais de confirmer face à Rodez la bonne copie rendue en Bretagne.

"J'ai aimé les séquences de jeu où on a pris notre temps sans que cela nous empêche d'aller vers l'avant au bon moment, analyse Pascal Dupraz.

C'était maîtrisé mais aussi parce qu'il y a eu de la mobilité. J'avais demandé aux joueurs d'être le plus simple possible en limitant le plus possible les touches de balle.

Quand vous avez ce milieu de terrain-là, c'est un milieu de terrain qui va jouer dans l'évitement. Il manque d'impact athlétique par rapport à tout ce que l'on joue. Il ne faut pas répondre par de l'impact athlétique alors que l'on est déficient dans ce domaine.

Il faut davantage de mobilité, davantage de créativité. J'ai hate de voir ce que cela donne dans un autre contexte, à domicile. Les équipes en face défendent, elles contre. J'ai hâte de voir."

Le onze victorieux à Guingamp reconduit?

D'où la tentation de reconduire le même onze que mercredi soir en alignant à nouveau Johann Lepenant et Benjamin Jeannot.

"On va laisser le suspense. J'ai encore aujourd'hui (vendredi). Il faut savoir qu'on a joué il n'y a que 48 heures . Deux matchs en 72 heures, trois matchs dans la semaines... Il y a tout cela à gérer mais les garçons sont en forme. On va voir."

Démarrer une série

Sur les six prochains matchs, le Stade Malherbe va affronter cinq formations de la deuxième partie du classement : Rodez (18e), Chambly (17e), Valenciennes (10e), Amiens (8e), Niort (12e) et Guingamp (14e)

Des équipes qui lors de la phase aller avaient rapporté aux caennais 10 pts sur 18 mis en jeu.

"On n'a pas fait de série, constate Pascal Dupraz. Si on ne fait pas de série, c'est fini pour nous. Mais comme il reste 18 matchs, pardonnez-moi d'espérer que nous fassions une série."

Rodez, un 18e en net regain de forme

Rodez est une équipe accrocheuse certes battu 3-0 à l'aller mais en ne cédant que dans les 20 dernières minutes. Une équipe capable de grappiller des pts contre Niort et Nancy dans les arrêts de jeu et qui reste sur sept matchs sans défaite (Coupe de France comprise).

"Face à nous, je pense que Pascal (Dupraz) a mis +3 pts sur son tableau de bord, a avancé malicieusement le coach ruthénois Laurent Peyrelade dans 100% Stade Malherbe.

Je ne dis pas que tout faux pas est préjudiciable mais contre nous, ils sont obligés de gagner. Obligés. Ce ne serait pas possible de jouer là-haut en ne prenant pas les trois pts contre le 18e."

L'infirmerie caennaise

Les milieux de terrain Yohann Court et Anthony Gonçalves sont toujours en réathlétisation. Le premier pourrait revenir dès le match à Amiens.

Le latéral Steeve Yago qui avait ressenti une gêne aux quadriceps avant Guingamp est encore incertain.

Prince Oniangué est en revanche remis de sa sortie du terrain à Ajaccio suite au dégagement de Rémy Riou reçu en pleine face même s'il avait dû manquer le match de Coupe de France. "Il a senti des vertiges au moment de monter dans le Bus."

Le groupe probable du SM Caen : Rémy Riou, Sullivan Pean – Hugo Vandermersch, Anthony Weber, Yoël Armougom, Jonathan Rivierez – Jessy Pi, Johann Lepenant, Jessy Deminguet, Aliou Traoré – Kélian Nsona, Alexis Beka Beka, Prince Oniangué, Nicholas Gioacchini, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Yacine Bammou et Caleb Zady Sery.

SM Caen - Rodez à suivre en direct sur France Bleu