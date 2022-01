SM Caen : cinq retours dont celui de Yoann Court pour affronter l'AC Ajaccio

Le SM Caen affronte ce lundi soir l'AC Ajaccio avant d'enchaîner ce vendredi face à Niort. Pour cette rencontre décalée de la 22e journée de Ligue 2, Stéphane Moulin devra se passer d'Adolphe Taikeu sorti sur blessure à Sochaux et de Nuno Da Costa, suspendu.

L'entraîneur caennais retrouve en revanche cinq joueurs : sa recrue Djibril Diani (Première dans le groupe), son défenseur Brahim Traoré, son meilleur buteur Alexandre Mendy, ses milieu de terrain Johann Lepenant et Yoann Court.

Le degré de forme des uns et des autres varie énormément. Brahim Traoré a couru à part de la séance ce samedi et Yoann Court n'a plus joué depuis cinq mois en Ligue 2. Le milieu offensif, sorti sur blessure en août dernier et opéré des adducteurs a joué une mi-temps la semaine dernière avec la réserve.

Côté infirmerie, Kelian Nsona, Benjamin Jeannot et Adolphe Taikeu ont couru cette semaine avec le kiné en marge du groupe et poursuivent leur protocole de repris.

Le groupe caennais : Yannis Clementia, Rémy Riou - Yoël Armougom, Brahim Traoré, Ibrahim Cissé, Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Hugo Vandermersch - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Djibril Diani, Johann Lepenant, Yohan Court, Steve Shamal, Ilyes Najim - Andréas Hountondji, Alexandre Mendy, Caleb Zady Séry.