Stéphane Moulin : "J'espère que si on fait le déplacement à Ajaccio, on ne le fera pas pour rien"

A 24h du coup d'envoi de la rencontre entre l'AC Ajaccio et le SM Caen, le coach caennais n'a pas caché que la situation autour de la rencontre en raison du covid était particulièrement agaçante.

"Ce que j'espère c'est que si on fait le déplacement, on ne le fera pas pour rien. Sinon ce ne sera pas terrible.

J'ai aucun doute sur le fait que les Ajacciens aient suivi le protocole sanitaire demandé par la Ligue . Le problème est qu'on connait la situation. Il y a un réglement. Je sais très bien que le jour du match il peut se passer de nouvelles choses, que des cas peuvent se déclarer au dernier moment.

Si j'étais à la place des corses, je ferai pareil. avec dix cas. Je comprendrais parfaitement que le match soit reporté. Quand on ne peut pas défendre ses chances avec toutes ses armes. Que ce soit dix cas ou onze, je ne vois pas la différence mais bon ce n'est pas moi qui décide.

Ils ont demandé le report du match et c'est tout à fait logique. J'aurais fait pareil. Il n'y a rien qui m'arrange mais par respect pour les gens et les professionnels qui viennent au match, si c'est pour faire jouer des joueurs qui ne jouent pas.

On pourrait se dire qu'on peut tirer avantage d'affronter une équipe diminuée. Moi le sport, je ne le mets pas sur ce plan là. Après voilà, ce sont des règles. On les respect mais on se permet de donner notre avis."