Stéphane Moulin : "On ne peut s'en prendre qu'à nous-même"

Stéphane Moulin (Entraîneur du SM Caen) : "On n'avait pas encore vécu ce scénario. Après, on ne peut s'en prendre qu'à nous même. C'est dommage de gâcher ce que l'on avait construit au fil du match. C'est difficile en fait d'expliquer. Je pense qu'il y a un mélange de manque d'expérience et de maitrise de nos émotion. Le grain de sable est rentré dans la machine. On a perdu le fil. Pour qui? Pour quoi? Il faut reconnaitre qu'ils ont essayer d'apporter d'autres choses que ce qu'ils avaient proposé en première mi-temps. Le problème , c'est qu'on se précipite pour marquer un troisième but et que l'on a trop de déchets technique dans le dernier quart d'heure. C'est regrettable mais c'est comme ça.

Ce match finalement reflète ce que l'on est. On est capable de montrer un visage et un autre diamétralement opposé. En deux minutes aujourd'hui, on a perdu cinq places."

Bruno Irles (entraîneur de QRM) : "La morale de cette histoire, c'est que quand on vient voir un match il ne faut pas quitter le stade avant la fin. Quand on regarde l'ensemble de la rencontre, c'est cohérent. J'ai félicité mes joueurs. Notre match a été cohérent et encore une fois, c'est l'état d'esprit de nos joueurs. J'ai demandé à nos joueurs d'emballer la deuxième mi-temps, j'ai senti qu'ils n'avaient pas le jus nécessaire à la mi-temps mais ils l'ont fait. Cela récompense encore une fois un match cohérent de notre part."