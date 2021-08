Stéphane Moulin : " Notre équipe ne ressemblera pas à celle-là après la trêve"

Le SM Caen a obtenu son premier nul de la saison à Nîmes (0-0) lors de la 6e journée de Ligue 2. Un nul logique pour l'entraîneur nîmois et pour l'entraîneur normand. Stéphane Moulin est satisfait de ce dixième point en six journées et compte sur des renforts en cette fin de mercato.

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : C'est un point mérité. Le partage des points me paraît équitable. On aurait pu gagner ou perdre mais j'ai bien aimé la manière dont on s'y est pris.

On les a perturbé de par notre organisation. C'était très clair et on leur a laissé très peu d'espace donc à partir de là comme beaucoup d'équipe c'est difficile de trouver les solutions.

Par rapport au match de mercredi qui était un match dont on devait se servir pour réagir, je suis satisfait de ça. Il ne faut pas oublier que c'était notre troisième match en une semaine. Et s'il a fait chaud pour les Nîmois, il a fait chaud aussi pour nous parce qu'il fait moins chaud chez nous qu'ici d'habitude (rire). Donc je suis satisfait de l'ensemble de la prestation de l'équipe. C'est une belle réaction. On aurait pu le gagner encore une fois. On aurait pu le perdre. C'est pour cela que le partage des points me paraît équitable.

On a été déstabilisés deux à trois fois dans le match. C'est logique par rapport à la valeur des Nîmois mais on les a déstabilisés aussi quelque fois.

Après le match d'Ajaccio, on a pris le temps de débriefer et d'analyser. Il y avait deux mots d'ordre : tirer les enseignements et ensuite la capacité qu'on aurait à réagir. Je sais que tout ne pouvait pas être parfait parce qu'on ne passe pas d'un match manqué à un match abouti mais j'avais demandé qu'on soit au moins irréprochable dans les intentions et dans le comportement et là-dessus, je les félicite.

On est vraiment très heureux d'arriver avec dix pts parce qu'on a fait ces six matchs avec un effectif extrêmement réduit et avec beaucoup de jeunes et avec beaucoup de soucis dans le secteur offensif.

Je ne peux pas donner de noms aujourd'hui mais on aura des renforts

Arriver à ce nombre de pts est une bonne chose pour nous parce que je pense que notre équipe ne devrait pas ressembler pas à celle-là après la trêve évidemment.

On aura des renforts, je ne peux pas donner de noms aujourd'hui mais on aura des renforts et on va récupérer aussi des garçons comme Yoann Court et Andréas Hountondji. des garçons qui sont importants dans notre système et qui ne sont pas là.

Je pense qu'on va récupérer beaucoup de forces et on en a besoin. On était vraiment à flux tendu depuis le début.

Pascal Plancque, entraîneur de Nîmes : Caen était venu se rassurer et n'a pas reproduit le même match d'Ajaccio. On a manqué un petit peu de fraîcheur et de lucidité. On s'est crée quelques opportunités mais pas suffisamment. Caen a eu aussi une belle opportunité en première mi-temps. Ils ont aussi deux coups d epied arrêté en seconde mi-temps sur lesquels on a été aussi en difficulté donc si on analyse tout cela, le nul est assez logique.

On manquait de fraîcheur et j'ai même trouvé Caen plus frais que nous alors qu'ils ont joué mercredi. Depuis le début de saison, les joueurs ont beaucoup travaillé et ils en payent un peu les conséquences. On a aussi manqué peut-être d'une ou deux cartouches supplémentaires pour faire basculer les choses de notre côté. On se satisfait de ce que l'on a pris même si on aurait forcément espéré en prendre trois mais c'est comme ça.