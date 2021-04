Le SM Caen battu à Troyes (0-1) : "Il ne manquait qu'un but"

Fabrice Vandeputte (Entraîneur SM Caen) : J'ai pensé jusqu'au bout qu'on allait faire match nul. Malheureusement on a perdu. On retiendra le résultat. Cela veut dire qu'on a encore beaucoup de boulot.

Sur le contenu, on avait mis quelque chose en place qui a plutôt bien fonctionné contre le leader. On les a beaucoup gênés. Ils ont gagné beaucoup de temps à la fin ce qui veut dire qu'ils étaient contents du un à zéro.

On a manqué un peu d'efficacité notamment en première mi-temps. On a eu beaucoup de coup-francs, de corners, de situations.

Et puis sur le but, quand on est dans notre situation on prend des buts comme ça et quand on est premier comme Troyes on marque des buts comme ça.

A nous de changer les choses et de pouvoir marquer les buts comme eux ont pu le marquer. Il faut aller chercher ces choses-là. C'est ce que l'on est en train de faire.

Laurent Batlles (Entraîneur ESTAC) : "Je leur ai dit à la mi-temps, avec les absences que l'on avait et avec les blessures que l'on a encore au bout de vingt minutes et bien par moment il faut savoir faire le dos rond et ne pas vouloir obligatoirement montrer à tout le monde qu'on sait bien ressortir le ballon, qu'on joue bien ou pas.

Ce sont des matchs aujourd'hui qu'il faut savoir gagner. La première demi-heure a été malgré tout compliquée. On n'a pas su faire un bon pressing. On n'a pas su mettre en polace ce qu'on a voulu mettre en place.

Le dernier quart d'heure de la première mi-temps a été un peu mieux mais après il a fallu repositionner des joueurs.

En plus, Aly (Gory) et Gabriel (Mutombu) se blessent en première mi-temps. Je suis très heureux de prendre les trois points ce soir.

Steeve Yago (défenseur du SM Caen) : C'est dommage. On se prend un but sur un fait de jeu. La frappe est contrée par un de nos joueurs mais il faut qu'on s'accroche. On sait que cela va être difficile jusqu'à la fin.

On peut se servir d'un match comme ça pour se dire que mardi (Face à Dunkerque) il y a des choses à faire pour jouer à fond le maintien.

On a travaillé les combinaisons. On s'est entraîné pour gagner ce match et je pense qu'on a essayé de le démontrer tout au long du match. On avait une carte à jouer. Ce que l'on a donné ce soir n'est pas mauvais.

Il ne manquait qu'un but. Si on ouvre le score sur les premières occasions qu'on a en première mi-temps, je pense que le match change.

En deuxième mi-temps, ils ont compris qu'on jouait sur leurs défauts et sur les contre-attaques à fond. Ils ont compris notre shéma. Cela a été un peu plus compliqué en deuxième période. C'est ce qui a rendu les choses un peu stérile au niveau du score.