Le SM Caen veut poursuivre sur sa lancée avec la réception de Valenciennes

Cinq jours après brillé et performé à Toulouse (2-3), le SM Caen va se confronter à Valenciennes .

Auteur d'un match au Stadium plein, efficace et constant, les Malherbistes ont su concrétisé les attentes de leur coach en terme de jeu.

"C'est le style que l'on veut donner à cette équipe, explique l'entraîneur du SM Caen. On a vu ça par période. J'aimerais que cela devienne récurrent et que cela devienne notre style. Je sais qu'il faut du temps. Même si les résultats n'ont pas toujours été à la hauteur de ce que l'on attendait ou de ce que l'on espérait, je sens qu'on est en train de prendre ce chemin-là. Mais pour que cela devienne une habitude, il faut qu'ils soient convaincus de cela parce que c'est un jeu énergivore."

Le groupe caennais enfin épargné par les blessures et / ou les suspensions, Stéphane Moulin est en mesure de coucher sur la feuille de match de samedi les dix-huit mêmes noms d'une rencontre à l'autre.

Le SM Caen attendu pour confirmation?

"Cela me fait assez sourire parce qu'un match suffit à changer radicalement la perception des observateurs ou des gens qui suivent le foot, raille Stéphane Moulin. C'est ça qui est paradoxale. Il ne faut pas tomber dans ce truc. Cela nous montre simplement qu'on est capable de le faire et qu'à partir de là on doit se rapprocher ou égaler ce que l'on a fait lundi mais ce n'est pas parce qu'on a gagné face à Toulouse qu'on va gagner 4 à 0 contre Valenciennes. Le foot n'est pas comme ça.

Par contre, on s'est prouvé d'abord à nous même qu'on était capable sur tout un match de rester dans ce que l'on veut faire et ce que l'on sait faire."

Un SM Caen friable à la maison?

Comme son adversaire du soir, le SM Caen est plus à l'aise en ce début de saison à l'extérieur (8 pts en 5 journées) qu'à domicile (6pts). Trois équipes sont déjà repartis du Stade d'Ornano avec la victoire (Sochaux, Pau et Dijon) malgré l'appui constant de son public.

"Domicile ou extérieur, pour moi on joue de la même manière, conteste Stéphane Moulin. Effectivement on a perdu trois fois chez nous et une fois à l'extérieur, certes, pour plusieurs raisons. Mais on a du mal chez nous et c'est un peu logique. C'est passer ces moments difficiles sans céder. Parce que des moments difficiles, on en a tous pendant un match.

Et quand on a eu des moments difficiles dans les matchs chez nous on a cédé. Ce n'est pas toujours ce que l'on vit à l'extérieur. Et puis après il y a les circonstances de matchs. Il n'y en a pas un qui ressemble à un autre."

Le chiffre : 300

Face à Valenciennes, Jonathan Rivierez pourrait atteindre la barre des 300 matchs professionnels joués. Arrivé en 2019 au SMC, le défenseur central est parfois décrié alors qu'il est un indéniable titulaire. Sur soixante-seize journées de Ligue 2, il n'en a manqué que sept ces trois dernières saisons soit un taux d'assiduité de 91%.

Il n'avait pas hésité à terminer blessé la rencontre à Amiens la saison passée pour éviter que les Rouge et Bleu terminent le match à dix.

L'effectif Caennais

Le SM Caen a récupéré Ilyes Najim, blessé face à Nancy. Le jeune joueur offensif a pu participer à deux séances. Cette semaine a vu les Caennais ne déplorer aucun blessé ni suspendu. "Ni plus ni mois et c'est déjà beaucoup se réjouit Stéphane Moulin. On s'est plaint souvent de cela. Maintenant il faut utiliser cette bonne chose et pouvoir éventuellement reconduire le même groupe."

Stéphane Moulin n'a effectué qu'un seul changement (Yannis Clémentia remplace Sullivan Péan) dans sa rotation classique du deuxième gardien institué depuis le début de saison.

Le Groupe caennais : Rémy Riou, Yannis Clementia - Ali Abdi, Jonathan Rivierez, Prince Oniangué, Yoël Armougom, Brahim Traoré, Aloys Fouda - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Johann Lepenant, Franklin Wadja - Steve Shamal - Alexandre Mendy, Andréas Hountondji, Zeidane Inoussa, Caleb Zady Séry, Mehdi Chahiri.

