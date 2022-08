SM Caen - Vladislav Molchan : "Je connais peu de joueurs russes qui ont fait carrière en Europe."

Vingt mois après son arrivée au SM Caen , Vladislav Molchan maîtrise notre langue et c'est dans un très bon français que le défenseur central russe répond à l'interview.

"C'est une langue facile, minimise avec modestie le jeune homme de 21 ans. Si vous voulez apprendre le Russe c'est impossible (rire). C'est plus facile pour moi parce que j'habite ici, j'ai toujours écouté le Français. Je pense que c'est très important de parler beaucoup de langues parce que c'est la vie. Tu ne sais jamais où tu vas habiter (rire)." Vladislav s'applique d'autant plus à apprendre le Français qu'il souhaite obtenir un second passeport pour faciliter sa carrière en Europe et y habiter.

Le défenseur central du SM Caen estime que ce n'est pas si difficile de vivre à l'étranger loin de sa famille "parce que j'ai quitté ma famille à 18 ans et que j'ai l'habitude de vivre seul. Bien sûr mes parents me manquent mais c'est la vie du foot."

Ses Grands-Parents sont bloqués en Ukraine

Vladislav Molchan ne souhaite pas donner son ressenti sur la guerre en Ukraine ni la commenter si ce n'est pour dire que "personne ne connaît la vérité". Si ses parents et sa sœur vivent à Saint-Pétersbourg, ses grands-parents eux sont sous les bombes à Sloviansk, dans la région de Donetsk, dans l'Est de l'Ukraine.

"Ce n'est pas facile, ma famille se trouve des deux côtés de cette situation. Je ne sais pas comment le dire mais dans le Monde Moderne, cette situation n'est pas possible. Mes Grands-parents sont bloqués là-bas dans une situation dangereuse. Ils sont âgés et ne peuvent bouger de là-bas. Je leur parle pour connaître leur situation et savoir comment ils vont. "

Vladislav Molchan poursuit sa reprise après sa rupture du ligament croisé du genou gauche en avril dernier. Il espère normalement reprendre les entraînements en septembre avant de reprendre la compétition avec la réserve en National 2 d'ici octobre. Ses débuts en Normandie ont jusqu'ici été discrets avec deux apparitions dans le groupe de Ligue 2 sans jouer et treize matchs avec la réserve caennaise.

"C'est normal d'aller étape après étape. Une belle carrière, ce n'est pas forcément aller vite, c'est progresser. C'est ma première grosse blessure mais ce n'est pas trop dur mentalement parce que tout le monde m'aide. Je travaille beaucoup et je sais que je vais revenir plus fort."

J'espère avoir ma chance bientôt parce que je veux montrer à tout le monde que j'ai le niveau de la Ligue 2

S'il a quitté la Russie et sa ville de Saint Pétersbourg en décembre 2020, c'est pour approcher un championnat exigeant où les Russes sont peu nombreux.

"Je veux améliorer ma carrière parce que le football est très différent en France et en Russie. J'ai de la chance d'être ici parce que j'aime bien le style du foot français. Il y a de grosses différences. Je vois par exemple que le niveau de Ligue 2 équivaut à celui de la première Ligue Russe. Il est même peut-être un peu plus fort. Et le championnat de National 2 est un peu comme la deuxième Ligue en Russie.

J'espère avoir ma chance bientôt parce que je veux montrer à tout le monde que j'ai le niveau de la Ligue 2. C'est très important pour moi parce que je suis Russe et que je ne connais pas beaucoup de joueurs qui ont fait carrière en Europe."