Yoël Armougom vise son centième match pro avec le SM Caen face au Havre

IL y a cinq ans, Yoël Armougom quittait son île de la Réunion pour entrer au centre de formation du SM Caen. Cinq ans plus tard, il s'apprête à jouer son 100e match en Pro sous les couleurs du club de football normand. Voici quatre ou cinq choses à savoir sur ce jeune latéral de 23 ans.

Vivre à 10.000 km des siens

"La Réunion est mon lieu de vie. J'ai fait toutes mes études là-bas. J'ai passé mon bac à la Réunion avant de venir ici à 18 ans. _Quand je joue mes matchs, je porte mes chaussettes personnalisées avec le drapeau de l'île de la Réunion_. C'est une petite routine qui me permet de ne pas oublier d'où je viens.

_J'ai ma copine ici qui est aussi Réunionnaise_. Je ne suis pas trop dépaysé quand je rentre chez moi (sourire).

Rien ne remplacera le lieu où je suis né. Le plus dur, c'est quand on a une petite trêve et que le coach nous laisse trois-quatre jours. Les autres peuvent rentrer voir leur famille au quatre coins de la France alors que toi tu peux au mieux peut-être rentrer une semaine en décembre ou attendre l'année prochaine pour rentrer trois semaines en juin. Mais _je savais en venant ici quels sacrifices j'allais faire_. Par contre, je ne pouvais pas anticiper le Covid et le fait de rester deux ans ici (sourire)."

L'un des quatre gauchers de l'équipe

"On m'a toujours dit que les gauchers avaient quelque chose en plus (rire). J'aime bien le fait d'être gaucher alors que tout le monde est gaucher. Cela me permet de me démarquer un peu mais j'écris de la main droite donc cela ne me pose pas plus de problèmes que ça. "

Un père Champion de France d'Athlétisme

"Il a été champion de France plus spécifiquement au triple-saut. Il faisait aussi du cent mètres. Il était à l'INSEP et a été en équipe de France. Il fait beaucoup de compétition. IL m'a inculqué cette fibre, ma mère aussi. Elle aimait encore plus l'Athlé que lui.

Ils m'ont donné ce côté abnégation, ne rien lâcher, tout ce qui font mes valeurs. Et j'ai une copine aussi qui me pousse à ne pas lâcher.

_J'ai commencé par l'athlétisme_. Mon père était aussi préparateur physique. Je l'accompagnait et je frappais derrière les buts. C'est le coach de l'équipe première qui lui a dit que j'avais quelque chose et que je devais au moins jouer au foot pour m'amuser. Et c'est comme ça que j'ai commencé le foot à dix ans.

Peut-être que s'il n'avait rien dit, je ne l'aurais pas fait de moi même et je me serais dirigé vers l'Athlé mais je pense que j'aurais été dans le sport. Ca, c'est sûr.

Un centième match en Rouge et Bleu face au Havre?

"Je sais que si je joue le derby, je vais atteindre les cent matchs. Cela me trotte dans la tête depuis le début de la saison. Je me disais qu'il fallait que j'enchaîne les matchs pour augmenter mon quota et c'est une satisfaction personnelle.

Je ferai tout pour être dans le groupe pour pouvoir honorer cette centième cap avec mon club formateur."

Les critiques

_"J'ai enchaîné les matchs avec tous les coachs avec qui je suis passé (Patrice Garande, Fabien Mercadal, Roland Courbis, Rui Almeida, Pascal Dupraz, Fabrice Vandeputte et Stéphane Moulin). Ils ont toujours eux confiance en moi. Même si les gens me décrient, à un moment donné je me retrouvais quand même sur la feuille de match. Des personnes qui ont la science du football_ et qui sont passés dans plusieurs clubs m'ont toujours fait confiance et m'ont toujours mis sur le terrain. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais à un moment donné je bosse pour moi. _Je sais quelles sont mes lacunes et quelles sont mes qualités aussi_.

Ce qui fait que je me retrouve sur le terrain, c'est peut-être que j'ai bossé un peu plus que les autres. De toute façon, peu importe à quel niveau on joue, je prends l'exemple d'un Marcelo qui joue à mon poste et qui a gagné plusieurs Ligues des Champions. Il est aujourd'hui décrié alors qu'il a un passé qui parle pour lui.

Les gens sont souvent dans la critique mais cela me permet d'avancer et ils ont quand même mon nom à la bouche. Je vais prendre ça comme satisfaction.

Sa feuille de route

"A la première discussion que j'ai eu avec Stéphane Moulin, il m'a dit qu'il s'agissait déjà de me relancer. Il estimait que ce n'était pas normal que je sois là où je me trouve à 23 ans. Je sais que quand j'étais en Ligue 1, on m'a décrie avec un avenir un peu plus prometteur.

Il attend que je sois présent sur le travail défensif mais surtout que je sois présent et tranchant dans les deux zones que ce soit défensivement ou offensivement. Il veut que je sois à 100% dans les deux zones.

_Le staff espère de moi encore plus à chaque fois et c'est ce dont j'ai besoin_, de ne pas me reposer sur mes acquis. Je peux aller de l'avant et progresser sur tous les points."