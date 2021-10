"Entre ce qu'on faisait il y a quelque temps et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le jour et la nuit"

Le directeur Sportif du SM Caen profite de la trêve internationale pour esquisser un bilan à l'issue des onze premières journées de Ligue 2. Yohan Eudeline demande du temps et de la patience pour un projet qui se met en place et qui a été contrarié par une avalanche de blessures dans l'effectif.

France Bleu : Yohan Eudeline, on aurait tendance à dire que cette trêve internationale arrive quelques jours trop tard. Il aurait été préférable de s'arrêter sur la bonne impression du match à Toulouse (2-3) au lieu de cette défaite contre Valenciennes (1-2)?

Yohan Eudeline : Oui, cela aurait été une bonne chose. Maintenant, on avait ce match à domicile avant cette trêve. Il fallait confirmer celui de Toulouse. Malheureusement on a très mal démarré la rencontre en étant rapidement mené deux à zéro. Après, c'est toujours compliqué d'être vite mené au score à domicile. On n'a pas su réagir derrière. Des choses sont en train d'être mises en place par le coach depuis le début de la saison. Ce n'est pas encore rentré dans les tête. Ce n'est pas encore un ancrage fort donc il faut encore du temps et de la patience avec ce groupe.

Il y a un vrai projet de jeu et de vie autour de l'équipe mais c'est normal que cela prenne un peu de temps. Il faut qu'on apprenne un peu plus vite et cela va venir. J'en suis convaincu.

FB : Ce match abouti chez le leader avait montré le potentiel de ce groupe et suscité beaucoup d'attente?

Y.E : Oui, on avait fait un très gros match mais c'est un groupe qui a - je pense - besoin d'être tout le temps en alerte. On va à Toulouse chez le leader invaincu, on se dit qu'on doit être concentré de la Ière à la 95e minute. C'est ce que l'on a fait . Tout le monde a été au niveau. On a couru aussi ensemble. On pensait avoir acquis quelque chose après Toulouse et on a aussi été rappelé à la réalité sur ce match. Il faut que l'on soit concentré tout le temps pour réussir quelque chose, surtout en Ligue 2.

Maintenant comme je le dis et je le répète souvent, c'est un groupe qui a besoin de temps pour se familiariser avec ce que le staff souhaite mettre en place. On aimerait que cela aille un peu plus vite comme toujours mais il y a un vrai principe de jeu.

FB : Comment qualifieriez-vous ce début de saison au bout de onze journées?

Y.E : C'est un bon début de championnat en terme de jeu. Maintenant d'un point de vue comptable, on aimerait avoir plus de points et je pense qu'on mériterait trois ou quatre points de plus. On a eu malheureusement des situations défavorables avec des buts sur hors-jeu et le match de Dijon (0-1) mais on ne doit pas se cacher derrière ça et se trouver des excuses. On doit faire beaucoup plus. On va dire que cela reste un début de saison moyen plus parce qu'un nouveau staff est arrivé. Des choses sont mises en place. Cela ne se fait pas du jour au lendemain. Maintenant entre ce qu'on faisait il y a quelque temps et ce que l'on fait aujourd'hui, c'est le jour et la nuit.

On n'a pas eu non plus de réussite avec les pépins physiques de joueurs importants : Hugo Vandermersch qui s'est fait les croisés, Kelian Nsona, Yoann Court, Benjamin Jeannot, Nuno Da Costa qui est arrivé avec un petit pépin et qui a un peu rechuté ou encore Ibrahim Cissé. On n'a pas été verni de ce côté-là. Cela n'aide pas pour aller plus vite dans ce que l'on souhaite. Le coach a dû faire avec ces pépins et changer souvent l'équipe. Cela fait partie du football. On ne doit pas se chercher d'excuse mais on doit quand même le prendre en compte.

FB : Pour Nuno Da Costa, certains supporters ne comprennent pas que le club ait pris le risque de recruter un joueur blessé même si on est dans un cas différent de celui de Steve Shamal l'année dernière?

Y.E : Nuno n'a rien à voir avec Steve Shamal qui s'était fait les croisés. Nuno avait une petite élongation. Il devait revenir au bout d'une semaine. Malheureusement, il a ressenti une petite douleur quand il a repris. On n'allait pas prendre de risque. Il va reprendre. On aura perdu un petit peu de temps parce qu'il est arrivé en plus le dernier jour du mercato. Cela fait partie aussi des situations pendant le mercato. C'est compliqué de trouver la négociation. Il arrive tard sans l'entraînement qu'il doit avoir et malheureusement il se pète un petit peu. C'est nous qui en récoltons les fruits. On doit faire avec. Il est en train de se remettre correctement. J'espère qu'il sera avec nous le plus rapidement possible.

FB : Sur cette succession de blessures, avez-vous essayé de chercher les possibles causes ou bien est-ce de la malchance et des causes à chaque fois différentes?

Y.E : C'est vraiment de la malchance. Ce ne sont pas des blessures musculaires. Tout est géré par le préparateur physique. On fait attention au contenu. Après c'est un groupe qui a dû changer sa façon de travailler au quotidien. Cela change aussi sur le corps. Cela fait partie aussi du projet de remettre cela en place. Ce sont des blessures qui pouvaient arriver. Malheureusement, elles arrivent toutes en même temps sur des postes et des joueurs importants. On paye tout cash mais on va passer cette mauvaise étape tous ensemble et faire revenir tout le monde pour être dans le bon tempo.

FB : La dernière mauvaise nouvelle concerne Franklin Wadja?

Y.E : Oui, c'est encore à confirmer mais on va voir s'il va avoir besoin d'une petite intervention sur son genou. On en saura plus dans les heures ou les jours à venir.

FB : L'effectif comprend de nombreux internationaux. Certains sont susceptibles de jouer la Coupe d'Afrique des Nations comme votre meilleur buteur Alexandre Mendy ou encore Ali Abdi. Vous risquez de vous passer potentiellement de trois ou quatre joueurs?

Y.E : Cela fait partie du foot et c'est le problème de tous les clubs en France qui ont des internationaux africains. On aura le temps d'analyser tout cela. On va déjà se concentrer sur le retour de nos blessés et ensuite on verra qui est à même d'aller en sélection. On trouvera des solutions pour avoir un groupe élargi pendant cette CAN.

FB : Cela peut passer par le recrutement d'un renfort? La montée de nouveaux jeunes?

Y.E : On verra bien. On n'a pas encore analysé cette étape avec le coach et le président. Sincèrement, on est focus sur le retour des joueurs blessés, sur les matchs qu'ils restent avant la trêve et on aura le temps d'évoquer la CAN qui va se profiler derrière.

FB : Le point très positif de ces premiers mois, c'est la patience et la compréhension de votre public?

Y.E : Oui et je remercie le public parce que c'est vrai que depuis quelques années ils s'attendent à beaucoup mieux. On en est conscient. Maintenant, on va dire que c'est l'an zéro qui reprend avec un nouveau staff et un vrai projet qui est mis en place. Cela demande un peu de temps pour que les joueurs s'imprègnent de ce que souhaite le coach. Cela aurait pu aller un peu plus vite mais on a vraiment beaucoup de pépin. Je pense que le public voit cela comme nous.

Aujourd'hui, Ils sont un peu indulgents par rapport à cela. Maintenant on ne doit pas se cacher derrière cela. On doit faire tourner les choses en notre faveur, prendre des points pour faire plaisir à notre public et prendre du plaisir avec eux. Un derby va arriver. On va faire le maximum pour oublier cette déconvenue contre Valenciennes.