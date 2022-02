SM Caen - Yohan Eudeline : "Signer un contrat pro ne doit pas devenir quelque chose de facile"

France Bleu : Yohan, pourquoi était-il important pour le Stade Malherbe Caen de faire signer ce garçon arrivé il y a maintenant un an et demi chez vous?

Yohan Eudeline : Norman a montré des qualités intéressantes depuis son arrivée. Il y a une progression constante chez lui. A partir de là, il était logique d'aller vers un contrat professionnel. Il arrive à un âge où c'est important de se mettre d'accord sur les conditions d'un contrat, qu'il continue sa progression mais qu'il soit protégé sur le plan contractuel. On a eu une décision entre toutes les parties au club pour qu'il signe son premier contrat pro.

F.B : Qu'est-ce qui vous plaît dans le jeu de Norman Bassette?

Y.E : c'est un attaquant qui a beaucoup de mobilité, capable de prendre la profondeur, qui ne lâche jamais rien. Cela correspond aux valeurs que l'on veut mettre en place tout simplement. En plus de ça, il est adroit devant le but. C'est un buteur. Maintenant, entre réussir chez les jeunes en 17 et en 19 et réussir là-haut (chez les pros) ,il y a souvent un écart. Et on veut l'accompagner pour ça. Il y aura des moments difficiles dans sa carrière encore. En tout cas, on souhaite l'accompagner, qu'il soit libéré de ça avec un premier contrat pro et qu'il puisse travailler maintenant plus légèrement.

FB : Il ne faut pas s'enflammer sur lui mais il faut aussi le protéger pour éviter de le perdre?

Y.E : Oui, c'est important de protéger nos jeunes joueurs qui peuvent flamber. Norman en fait partie, comme d'autres. Aujourd'hui, on est obligé de les protéger très tôt sinon ils sont vite attaqués. C'est ce que l'on a fait avec lui. Maintenant, comme je l'ai dit et répété à tout le monde, il y aura des étapes difficiles pour lui.

Ce n'est pas parce qu'il signe son premier contrat pro qu'il va jouer en professionnel tout de suite mais en tout cas, il va pouvoir être libéré sur le terrain et ne penser qu'au football. Il y a encore des étapes à passer. On va faire en sorte que ça se passe bien pour lui. Maintenant, il faut qu'il ne change rien par rapport à son jeu et ce n'est pas parce qu'il a un contrat pro qu'il doit changer quoi que ce soit.

FB : C'est un peu à l'image de Johann Lepenant qui a dû attendre dix-huit mois entre la signature de son contrat pro et son arrivée sur le terrain chez les pro? Cela ne se fait pas du jour au lendemain?

Y.E : Oui, c'est comme tous les jeunes. Aujourd'hui, on est dans un football qui va très vite, malheureusement. Et la difficulté pour les clubs, c'est de devoir protéger les jeunes joueurs rapidement. Quand un joueur vient faire un entrainement avec les professionnels, on a souvent les agents qui nous appellent le soir. Alors que parfois, ils ont juste été appelés pour faire le nombre. C'est le football moderne. On doit s'adapter à tout ça.

Pour Norman, c'est différent. C'est un garçon qui a une progression constante et qui est performant quand il joue en 19, qui est performant avec la réserve. C'est normal d'aller vers un premier contrat pro. Il a un environnement favorable aussi. Il est bien accompagné donc tout était réuni pour qu'on aille vers ce premier contrat.

FB : Y-aura-t-il d'autres signatures de contrats relativement rapidement? On pense à Tidiam Gomis (attaquant) ou à Lamine Sy (Latéral). Y-at-il des discussions autour de ces garçons?

Y.E : Oui, il y a des discussions avec différents joueurs. Maintenant, on verra s'il s'agit de contrats stagiaires ou de contrats professionnels. Signer un contrat professionnel ne doit pas devenir quelque chose de facile. En tout cas, ce n'est pas ce que l'on veut. Ça doit être quelque chose de difficile. Par contre, on est dans l'obligation de les protéger. Il y a donc des discussions, bien évidemment avec Tidiam et Lamine entre autre. On verra si ça aboutit.