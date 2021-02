Blessure de Neymar : Steeve Yago dit ne pas être atteint par les insultes

Depuis la sortie sur blessure de Neymar lors du match entre le SM Caen et le PSG (0-1), Steeve Yago a eu droit à des insultes sur les réseaux sociaux pour avoir été impliqué sur une faute sur la star brésilienne. Le défenseur a répondu via un message vidéo et dit que ça lui passe au dessus.

La sortie sur blessure de la star brésilienne lors du match entre le SM Caen et le PSG en Coupe de France a échauffé les esprits sur les réseaux sociaux.

D'autant que Neymar sera absent pour près de quatre semaines en raison "d'une lésion du long adducteur gauche". Il manquera donc le match aller de Ligue des Champions face au Barça le 16 mars prochain.

Impliqué sur une faute sur le brésilien puis lors d'un contact juste avant la blessure de Neymar, le défenseur caennais Steeve Yago a eu droit à des messages virulents et même des insultes sur ses comptes Instagram et Twitter.

Le défenseur Burkinabé a répondu via une vidéo en remerciant les nombreux soutiens qui lui ont été apportés depuis. Il affirme aussi que ces genres de messages ne l'atteignent pas.

"Merci mais ne vous inquiétez pas pour moi. Cela ne m'atteint pas du tout. Même les insultes raciales, franchement, cela me passe au dessus. Vous me connaissez. Je suis plus fort que ça. Tranquille. On se voit samedi pour affronter Niort."