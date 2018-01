Arrivé cet été de St Trond (D1 Belge), le milieu de terrain Stef Peeters a du mal à obtenir du temps de jeu sous le maillot caennais. La Coupe de France et le déplacement à Canet-en-Roussillon (1-1 / 4-3 au t.a.b) a été l'occasion de le voir disputer l'ensemble de la rencontre.

Caen, France

La question est souvent posée par les supporters et par les auditeurs de Allo Malherbe le lundi soir : pourquoi Stef Peeters ne joue-t-il pas plus avec le SM Caen ?

"Oh je ne sais pas, répond l'intéressé. Les supporters donnent leur avis mais c'est le coach qui décide." Son coach, justement, Patrice Garande, l'a aligné d'entrée face à Canet Roussillon FC (N3) en Coupe de France. C'était sa quatrième titularisation cette saison, la troisième en Coupe. Un maigre temps de jeu pour le milieu de terrain belge venu cet été de St Trond et qui restait sur trois saisons de rang à plus de trente matchs.

Joueur d'axe au milieu de terrain, Stef Peeters n'a pas réussi pour l'instant à apporter une concurrence assez mordante au duo Youssef Aït Bennasser - Julien Féret.

"Mentalement, ce n'est pas toujours facile mais je donne le meilleur à l'entraînement et après c'est la décision de l'entraîneur mais c'est toujours un peu attendre d'avoir la chance ou pas de jouer."

Face aux amateurs de Canet en Roussillon (N3) , Stef Peeters a bataillé deux heures en alternant le bon (il offre l'égalisation sur coup franc à Romain Genevois et a transformé sans bavure son penalty lors de la séance des tirs au but) mais également le moins bon (du déchet et un carton jaune pour une succession de faute).

Dans un match-piège face à des amateurs, la satisfaction est surtout collective, celle d'avoir participé à la qualification du SM Caen pour le tour suivant. C'est ce qu'il avait déjà fait en Coupe de la Ligue contre Lorient (1-0) en apportant également une passe décisive.

"C'était bien de pouvoir jouer une nouvelle fois après ne pas avoir été retenu trois fois dans le groupe. Cela peut toujours être mieux mais je suis content avec ma passe décisive et d'avoir encore 120 minutes dans les jambes. C'était mieux."

Son coach justement a répété cette saison ce qu'il attendait de lui et de son coup de patte gauche : d'être capable d'en distiller bien plus pendant les matchs.