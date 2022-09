Derby normand : le SM Caen se méfie de la montée en puissance du Havre

Depuis le début de la saison, le SM Caen bénéficie d'un fort soutien populaire. La mobilisation ce vendredi soir lors de la 7e journée de Ligue 2 sera d'autant plus forte qu'il s'agira du derby au Havre. Les 969 places du parcage mis en vente mercredi sont parties dans la demi-heure. Et dès la fin de la rencontre face à Pau (1-1), les supporters caennais ont entonné un vibrant "on veut le derby" aux joueurs qui venaient les saluer.

La saison passée, ils avaient savouré le lourd succès de leurs joueurs (2-4) dans un Stade Océane où Caen n'a jamais perdu.

"C'est un derby. Cela ne se joue pas, cela se gagne, apprécie le milieu caennais Djibril Diani qui n'a pas oublié le derby précédent. C'est un super souvenir. C'est un des meilleurs moments de la saison passée."

Il y a un adversaire de taille. Le Havre, c'est dix buts marqués lors des trois derniers matchs pour un seul encaissé

Si le Stade Malherbe Caen effectue le plus court déplacement de la saison en tant que leader, il s'attend à une dure confrontation. Après un départ poussif (Deux pts et un but en trois matchs), Le Havre a depuis revu son jeu et ses ambitions à la hausse.

"Les gens sont contents, ils ont envie de participer et de nous suivre. Ils ont envie de nous encourager, relève avec plaisir Stéphane. J'ai bien aussi compris qu'ils veulent qu'on gagne. On va tout faire pour ça. qu'ils en soient convaincus Après, prévient le coach caennais, _il y a un adversaire de taille. Le Havre, c'est dix buts marqués lors des trois derniers matchs pour un seul encaissé (En fait deux). Ils ont gagné six à zéro à Saint-Etienne. On connaît les conditions mais ils menaient déjà avant les expulsés. Ils ont fait match nul un but partout contre Amiens, un match qu'ils auraient du gagner largement après avoir archidominé. Ils sont allés gagnés trois buts à un à Laval. C'est une équipe qui est en train de prendre forme, qui est en train d'avoir un style. C'est une équipe sur qui il va falloir compter dans ce championnat. Très sérieusement."_

Hianga'a Mbock, arrivé mercredi, sera qualifié pour la rencontre © Radio France - Olivier Duc

Le troisième match en six jours

Après le nul obtenu au Paris FC (1-1) et celui concédé contre Pau (1-1), le SMC va donc enchaîner un troisième match en six jours avec un déplacement certes court mais physiquement intense.

"Je ne regrette pas l'enchaînement des trois matchs. Ce n'est pas un problème, cela fait parti du métier. Il n'y a aucun souci là dessus estime Stéphane avant d'ajouter : le sujet c'est comment peut-on faire attention aux joueurs et comment le spectacle peut être encore meilleur quand on leur donne un jour de récupération de plus. C'est juste ça. Et Je ne comprends toujours pas pourquoi on joue trois fois en six jours alors qu'on joue tous les samedis. Et là alors qu'on vient de jouer le mardi, on nous met un match le vendredi. Trois matchs en six jours, ce n'est pas anodin.

Je la connais un peu l'explication. Comme la Ligue 1 a joué mercredi, il n'y aura pas de match de Ligue 1 demain (vendredi) et on va mettre de la Ligue 2.

Je pense que la santé des joueurs est super importante. Un matchs tous les deux jours, Je ne trouve pas ça très sérieux sur l'aspect médical."

L'arrivée de Hianga'a Mbock

Dernière recrue en date, Hianga'a Mbock sera qualifié pour le match. "C'est un joueur qui a des caractéristiques au milieu de terrain que l'on n'a pas beaucoup hormis Quentin (Daubin), Djibril (Diani) et Iyad (Mohamed), décrit Stéphane Moulin. On s'aperçoit, surtout dans les semaines à trois matchs que c'est usant et que l'on a besoin parfois de prendre des relais. C'était important de récupérer quelqu'un qui est prêt physiquement mais qui connaît aussi le niveau. C'est quelqu'un dont on va pouvoir se servir immédiatement."

Le point sur l'effectif : vers un forfait d'Ali Abdi

Outre Emmanuel Ntim et Yoann Court à l'infirmerie, Le SM Caen devra se passer de Samuel Essende expulsé contre Pau ce mardi soir.

Le latéral gauche Ali Abdi a dû écourter sa séance ce jeudi et sera probablement absent pour le déplacement à Caen.

Le Groupe caennais probable : Anthony Mandréa, Yannis Clementia – Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Lamine Sy, Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Brahim Traoré – Quentin Daubin, Bilal Brahimi, Djibril Diani, Hianga'a Mbock – Benjamin Jeannot, Caleb Zady Sery, Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh, Norman Bassette.

Le Havre- SM Caen à suivre sur France Bleu