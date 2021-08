SM Caen - Stéphane Moulin : "On n'était pas au niveau ce soir tout simplement"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : On n'était pas au niveau ce soir tout simplement. On a fait une première mi-temps exécrable, c'est tout. La deuxième a été meilleure dans le contenu malheureusement on a pris le deuxième but sur coup de pied arrêté.

C'est une mauvaise soirée. Je craignais ce match pour deux raisons parce qu'on est obligé compte tenu de l'étroitesse de notre effectif de faire des changements presque obligatoire pour éviter d'allonger notre liste de joueurs blessés. Voilà. C'était très - trop - compliqué ce soir (mercredi) parce qu'on a joué une belle équipe d'Ajaccio qui a mérité sa victoire.

On a tenté de bouger les lignes, d'apporter du sang frais, un peu de technique aussi. C'était mieux de ce point de vue-là mais mais insuffisant pour inverser le cours du match.

(Sur l'expulsion d' Alexandre Mendy) Personne n'a vu. Moi, c'était dans mon champs visuel. mais je n'ai pas vu. Je les ai vu tous les deux mais je n'ai rien vu. Maintenant je ne sais pas qui a appelé l'arbitre puisque l'arbitre courait vers notre but donc il ne pouvait absolument pas voir ce qui s'est passé.

Les images en diront plus ou pas. Je ne sais pas. Je ne veux pas dire qu'il n'y a rien eu mais . n'ai rien vu. Alexandre Mendy a dit qu'il n'a rien fait. On verra. J'espère qu'il y aura des images que pour confirmer ou infirmer la décision de l'arbitre.

Mon expulsion? J'étais assis sur mon banc. J'ai tapé de colère contre le plexiglas du banc qui a résisté et donc je me suis fait expulser. C'est très important ces choses-là, vous vous rendez compte. Cela change le cours d'un match... c'est comme ça. Je ne conteste pas. J'ai eu un geste de mauvaise humeur, non pas contre l'arbitre ni contre personne. Lui a décidé de m'exclure. Il faut toujours respecter les décisions de l'arbitre.

Olivier Pantaloni, entraîneur de l'AC Ajaccio : C'était au delà de mes attentes parce que dix-huit jours sans compétition, on ne sait jamais comment les joueurs vont réagir. Il a fallut sortir un gros match avec nos jeunes qui marquent rapidement. C'est sûr que c'est l'entame idéale, on a dominé les débats en première mi-temps.

On a dû faire un peu le dos rond en deuxième mi-temps avec leurs changements mais le deuxième but les assomme. Tous les joueurs ont montré un état d'esprit de guerriers et au bout du compte cela nous sourit et nous rapporte trois pts.