SM Caen - Stéphane Moulin : "J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'équipe jouer"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "On est dans la continuité. On avait demandé avant le match, qu'on puisse poursuivre dans le contenu et évidemment allier le résultat. On a su le faire ce soir malgré qu'on ait encore été menés mais on ne s'est pas affolé. On a continué à mettre en place notre jeu. Cela a payé au fil du temps. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder l'équipe jouer ce soir. C'était vraiment agréable et je pense qu'ils ont pris aussi beaucoup de plaisir à jouer. Le troisième but (Mendy à la 70e) est vraiment un magnifique but. Voilà, juste à les féliciter et qu'on reste à la fois dans cet état d'esprit et dans cette capacité à se créer de nombreuses occasions comme on l'a fait ce soir (samedi).

En début de match, on a manqué un peu de justesse technique comme la semaine dernière. On a corrigé en seconde période donc c'est bien. Je suis vraiment satisfait. On a cinquante-huit points. On a quasiment verrouillé la cinquième place. On peut encore aller chercher la quatrième. Vraiment ce soir, il n'y a que des satisfactions des joueurs qui ont démarré, de ceux qui sont entrés aussi. C'était intéressant donc belle soirée de football."

Hugo Vandermersch, défenseur du SM Caen et auteur du deuxième but : "Je pense qu'on a montré ce soir une très belle image. On a montré qu'on savait faire du beau football et que malgré le fait qu'on ait entre guillemet plus rien à jouer - même si on vise cette quatrième place qui est importante - on s'était dit de rester professionnel. C'est sur quoi le coach avait insisté, que même si le coach ne sera plus là on avait à cœur de bien finir. Je pense que ce soir on l'a encore bien montré. Tout le monde est content et cela fait vraiment plaisir.

Sur le but, on se fait un peu surprendre sur le coup franc joué rapidement et après -moi notamment - on n'est pas assez concentré et on a laissé un peu trop d'espace. Maintenant on est resté serein et qu'il fallait rester sur nos principes et c'est ce qu'on a vu notamment sur le troisième but et son action collective.

Mon but ? Je l'attendais depuis longtemps. Je sortais du match la semaine dernière avec beaucoup de regrets sur l'action que j'avais eu, une action que je dois mettre au fond si je veux être décisif. Ce soir, cela m'a souri donc je suis vraiment content. J'avais à cœur de marquer cette saison et c'est chose faîte."