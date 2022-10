SM Caen - Stéphane Moulin : "J'aimerais qu'on puisse nous juger avec toutes nos forces"

Le SM Caen déplore depuis plusieurs semaines des blessés de longue date ( les milieux de terrain Yoann Court, Hianga'a Mbock et Iyad Mohamed). La liste s'est allongée de trois noms supplémentaires. Les milieux de terrain Jessy Deminguet (élongation) et Caleb Zady Séry (abdominaux) les ont rejoints en l'infirmerie. Et les examins ont confirmé une blessure aux ligaments croisés pour le malheureux défenseur Lamine Sy .

ⓘ Publicité

Dans la case retour, le coach caennais peut espérer compter sur le latéral gauche Ali Abdi et dans une certaine mesure Emmanuel Ntim. "Même s'il était dans le groupe la semaine dernière, il est cette fois opérationnel" , explique Stéphane Moulin.

Les absences à répétition compliquent la tâche du SMC au moment de confirmer ce samedi à Laval. "C'est souvent dans le même secteur, déplore Stéphane Moulin_. Là, on est touché dans le secteur du milieu de terrain. La semaine d'avant, c'était les défenseurs. Quand un secteur est touché, c'est de manière très importante. Il faut faire avec, de toute façon on n'a pas le choix mais c'est vrai que c'est un peu lancinant. "_ Et de poursuivre "J'aimerai bien qu''on puisse nous juger avec toutes nos forces. C'est ça la difficulté encore aujourd'hui. Je n'ai pas le sentiment qu'on n'ait pas encore eu toutes nos forces en même temps."

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Anthony Mandréa, Yanis Clementia - Johann Obiang, Hugo Vandermersch, Adolphe Teikeu, Emmanuel Ntim, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Lamine Sy - Dieudonné Gaucho, Quentin Daubin, Djibril Diani, Noé Lebreton, Bilal Brahimi - Norman Bassette, Samuel Essende, Benjamin Jeannot, Godson Kyeremeh et Alexandre Mendy.