SM Caen - Stéphane Moulin : "Je ne vous cache pas que j'attends 2022 avec impatience"

Le SM Caen en finit avec 2021 par un déplacement ce mardi à Quevilly-Rouen-Métropole. Le coach caennais laissera sans le moindre regret cette année derrière lui.

" Je ne vous cache pas que j'attends 2022 avec impatience pour redémarrer quelque chose, acquiesce Stéphane Moulin. Je ne veux pas dire redémarrer quelque chose de nouveau mais repartir sur quelque chose de différent, avec un effectif plus conséquent. Et j'espère surtout repartir sur des bases que l'on a mises en place mais dont on n'a pas encore vu réellement les conséquences. J'espère que l'on verra en 2022 les progrès sur notre jeu et sur notre organisation que l'on commence un peu à voir depuis le match d'Auxerre."

Invité de 100% stade Malherbe, le technicien caennais est revenu sur ses six premiers mois sur le banc du club de football normand : la première réussie contre Rodez ("Idéal pour lancer la saison, un match relativement bon du début à la fin"), la frustration arbitrale du match contre Dijon ("L'arbitre s'est trompé du début jusqu'à la fin. On traîne comme un boulet ces trois points qu'on aurait dû avoir et que l'on n'a pas") ou encore la cascade de blessures ("On a eu quand même six interventions chirurgicales, ce qui est invraisemblable pour une saison. Cela a fini par nous pénaliser.").

Il est difficile de déterminer la place d'une équipe lorsque l'on n'a pas eu l'occasion de jouer avec toutes ses forces.

Après le nul obtenu à Auxerre (2-2) et le succès contre Guingamp (2-0), un nouveau résultat à Quevilly ce mardi pourrait permettre de valider ce mieux enregistré dans le jeu. La question est de savoir ce que vaut le SM Caen version 2021-2022.

"Je ne peux pas y répondre parce qu'on n'a jamais fait un match avec tout notre effectif. Je n'ai pas eu cette chance depuis le début de saison ce qui est pour moi une première. Il est difficile de déterminer la place d'une équipe lorsque l'on n'a pas eu l'occasion de jouer avec toutes ses forces. J'espère qu'on sera moins impacté qu'on ne l'a été sur le début de saison.

Ce que je veux voir, c'est ce que l'équipe a été capable de réaliser sur les deux derniers matchs parce que je pense que cela correspond à son niveau.

Alors vous dire une place du classement qui correspondrait au niveau de l'effectif... Sincèrement aujourd'hui je ne connais pas encore la réelle valeur de notre équipe parce que pour déceler le niveau il faut une continuité. Et que l'on puisse jouer avec les mêmes cinq-six matchs. Ce qui ne nous ait jamais arrivé."

On se pose la question d'un attaquant pouvant jouer sur le côté parce qu'on a perdu Mehdi Chahiri.

Pour le mercato à venir, Stéphane Moulin souhaite un milieu axial mais la réflexion se porte également à nouveau sur les joueurs offensifs.

"On se pose la question d'un attaquant pouvant jouer sur le côté parce qu'on a perdu Mehdi Chahiri. Ce n'est pas rien. C'est un joueur sur lequel on comptait énormément. On a toujours l'incertitude autour de Kelian Nsona. On a une incertitude sur Yoann Court également même si on espère qu'il revienne à son meilleur niveau. Ce sont des joueurs qui évoluent tous au même poste.

Quand on aura des réponses un peu précise à nos questions, il faudra peut-être se pencher sur un joueur dans le secteur offensif. Si jamais Kelian Nsona et Yoann Court ne peuvent pas reprendre avec nous, il faut que l'on ait la capacité malgré tout à proposer quelque chose avec un autre joueur."