SM Caen - Stéphane Moulin : "Je trouve toujours dommage d'empêcher les gens de venir au Stade"

Le nombre de supporters du SM Caen sera limité à 350 pour le déplacement de ce samedi du club de football normand à Rouen lors de la 30e journée de Ligue 2. Seuls les supporters munis d'un ticket et venant dans l'un des six buts affrétés pourront se retrouver dans le parcage visiteur. Au vu de l'engouement de la saison passée, les supporters caennais pouvaient espérer être trois fois plus nombreux dans les gradins de Diochon (Dans et hors parcage). Il n'en sera donc rien.

Hors de ces 350 supporters, "il est interdit à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du club du Stade Malherbe Caen ou se prévalant comme tel de d'accéder au Stade Robert Diochon et de circuler ou de stationner sur la voie publique dans le périmètre délimité."

Cette restriction décidée par la préfecture de Seine-Maritime et de l'Eure désole Stéphane Moulin.

"Je trouve toujours dommage quand des gens veulent venir au stade qu'on les en empêche, a expliqué le coach du SM Caen en conférence de presse. Quand il s'agit de raisons sanitaires, il n'y a aucun souci, il n'y a même pas de débat.

Là, je ne vois pas. Nos supporters sont passionnés. Ils sont bouillants, mais ils ne sont pas méchants. Après, il faut respecter mais je trouve ça dommage. Un match de foot, ça reste quand même un spectacle. Empêcher les gens d'aller au spectacle - hormis le fait d'être suspendu ou quoi que ce soit OK mais là ce n'est pas le cas, donc c'est dommage. Tout simplement. Priver des gens qui aiment leur club d'aller les voir jouer à 1h30 de route, je trouve ça vraiment.... Surtout qu'il n'y a pas d'antécédents. L'année dernière, ça s'est très bien passé. Si cela s'était mal passé, on peut imaginer que... Finalement d'avoir des supporters qui veulent suivre leur club, c'est un problème.

Donc, à force de faire ça, peut-être qu'un jour on aura de moins en moins de supporters qui vont suivre leurs clubs. Donc je suis un peu déçu pour nous évidemment mais d'abord pour eux. Je trouve que c'est presque enlever une liberté. Après qu'ils soient obligés d'aller en bus, qu'ils soient encadrés, très bien. Pas de souci mais après je ne vois pas pourquoi les limiter."