SM Caen - Stéphane Moulin juge la sanction à l'encontre de l'Auxerrois Théo Pellenard "disproportionnée"

La commission de discipline de la LFP a eu la main lourde ce mercredi soir à l'encontre de Théo Pellenard.

Le défenseur central auxerrois sera suspendu huit matchs après son expulsion face au SM Caen (2-2) ce samedi soir. Il avait blessé sur un tacle le milieu offensif Mehdi Chahiri.

Ce dernier a été opéré d'une fracture de la cheville et ne reviendra pas avant quatre à cinq mois. Le coach du Stade Malherbe Stéphane Moulin juge cette sanction disproportionnée pour un joueur qu'il a entraîné par le passé à Angers.

"Je ne crois pas que vous nous ayez entendu dire une seule fois qu'il y avait eu une mauvaise intention ou un attentat, relève l'entraîneur caennais.

Le geste a créé une blessure grave mais on doit rester lucide et on l'est sur l'intention et sur la violence même de ce geste. Cela s'appelle un accident. Et en aucun cas, il n'y avait une volonté chez Théo Pellenard de nuire à l'intégrité physique de Mehdi (Chahiri).

Cela me fait sourire.... Enfin non cela ne me fait pas sourire parce que nous avons perdu un joueur effectivement. Et je pense que c'est l'objet de la sanction plus que le geste en lui même.

Mais bon tout est assez disproportionné. Quand on voit ce qui se passe avec des violences dans les stades pour des sanctions extrêmement minimes, une sanction comme celle-là est complètement disproportionnée à mon sens.

Cela ne veut pas dire qu'il ne doit pas être sanctionné, loin de là. Mais ça ne va pas rétablir Mehdi plus vite. Donc il n'y a pas de tacle par derrière violent, méchant. C'est juste un concours de circonstances où Mehdi a le pied en appui qui se plante dans le sol et évidemment, avec tout le poids et l'intensité du geste.... Enfin, je ne suis pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé. Je trouve que c'est disproportionné au regard non pas de la blessure de Mehdi mais du geste.

D'ailleurs, personne n'en a voulu à Théo Pellenard : ni nos joueurs, ni le joueur blessé en question parce qu'on a bien vu que c'est le genre d'accidents qui peut malheureusement arriver."