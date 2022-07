SM Caen - Stéphane Moulin : "Difficile de savoir si on est dans le bon timing"

Deux mois et demi après avoir terminé l'exercice précédent sur une septième place, le SM Caen démarre sa quatrième saison de rang en Ligue 2 à Nîmes ce samedi avec une prudence logique au moment d'aborder ce premier déplacement.

Pour le coach Stéphane Moulin, les objectifs de ce premier match sont de " voir si on est prêt physiquement et comment va se comporter l'équipe dans sa structure et bien évidemment les performances individuels. On avance un petit peu à tâtons mais on est tous pareil. C'est difficile de savoir réellement si on est dans le bon timing. On l'espère mais comme d'habitude, le juge de paix, c'est la compétition."

Et d'ajouter : "Tout le monde est sur la même ligne mais cela ne durera pas. On n'a pas encore trop de repère pour savoir qui nous sommes vraiment et qui nous sommes par rapport aux autres."

L'an passé, le Stade Malherbe avait cartonné d'entrée face à Rodez (4-0) mais ce succès ne lui avait pas offert pour autant une première partie de saison idéale, loin de là.

Une trêve de six semaines et seulement deux montées

Cette saison est marquée par une trêve qui s'étendra de la mi-novembre à Noël en raison de la Coupe du Monde. Et seules deux équipes accèderont à l'élite pour quatre relégations en National.

"Il n'y aura que quatre matchs de moins sur la première partie de championnat, relativise Stéphane Moulin sur cette trêve XXL. La seule modification, c'est qu'il y aura une deuxième préparation parce qu'ont va arrêter la compétition six semaines. C'est ça qui va changer la donne. Comment on va gérer? Est-ce que c'est une dynamique qui peut se briser ou une période qui peut relancer une équipe en difficulté. Ce sont des choses auxquelles on ne peut pas répondre. C'est une chose que l'on n'a jamais vécu de la même manière que les deux montées amènent une nouveauté au championnat.

Cela met un danger plus important en terme de maintien et j'espère que ça ne tuera pas le championnat trop vite parce qu'on peut avoir deux équipes qui se détachent. Si deux équipes se détachent, le championnat risque de perdre de son intérêt. C'est ce que je regrette dans le fait qu'il n'y ait que deux accessions . Cela ne donne pas assez d'intérêt pour assez d'équipes."

Les absents

Le SM Caen attaque cette nouvelle saison avec une infirmerie vide. S'ils n'y avaient pas les suspendus, la situation serait parfaite.

Les cartons jaunes de la saison passée privent Stéphane Moulin de trois joueurs (Bilal Brahimi, Ali Abdi et Emmanuel Ntim) pour ce déplacement à Nîmes.

" Ce n'est pas terrible d'abord pour eux, explique le coach caennais, quand on se prépare et qu'on sait qu'on ne jouera pas le premier match. Pour le staff, ce n'est pas évident parce que deux d'entre eux viennent d'arriver. On a fait pour le mieux pour qu'ils aient le temps de jeu qu'ils devaient avoir et pallier leur absence."

Les suspendus joueront avec la réserve mercredi en amical contre Alençon.

Le groupe caennais

A choisir parmi : Anthony Mandréa, Yannis Clémentia - Brahim Traoré, Adolphe Teikeu, Ibrahim Cissé, Romain Thomas, Lamine Sy, Hugo Vandermersch, Johann Obiang - Quentin Daubin, Yoann Court, Noé Lebreton, Djibril Diani, Caleb Zady Séry, Lyad Mohamed - Alexandre Mendy, Godson Kyeremeh, Samuel Essende, Norman Bassette et Benjamin Jeannot.

Nîmes - SM Caen à suivre ce samedi en direct sur France Bleu