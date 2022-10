SM Caen - Stéphane Moulin : "On n'a pas le droit de renvoyer l'image d'une équipe qui ne fait pas le max"

Le SM Caen est indéniablement dans le dur avec une victoire lors des six dernières journées et une série en cours de deux défaites consécutives où les hommes de Stéphane Moulin n'ont pas inscrit le moindre but.

Mais c'est la faible prestation de ses joueurs en première période la semaine contre QRM, devant leur public, que le coach caennais ne veut plus voir.

"Je l'ai dit aux joueurs cette semaine pour certain. Il faut que les garçons sur qui on compte soient à leur niveau. Et cela fait quelque temps que certains ne sont pas à leur niveau. Je ne parle pas de leur meilleur niveau, je parle de leur niveau, insiste Stéphane Moulin. Inévitablement, les performances s'en ressentent mais souvenez-vous qu'après les cinq premières journées je n'ai jamais dit que nous étions les meilleurs. Donc aujourd'hui je ne vais pas dire que nous sommes les plus mauvais. Il faut garder la mesure quand ça va bien. J'avais dit qu'"on aurait des moments moins bons, comme toutes les équipes. On y est, on en a donc à nous de les surmonter pour repartir de l'avant pour montrer que la première mi-temps de la semaine passée était un accident."

Cette semaine, le coach caennais n'a pas hésité à hausser le ton pour éviter une nouvelle déconvenue face à Niort ce samedi soir.

"Je considère que lors de nos deux derniers matchs, on est loin du mieux qu'on peut faire. On manque de générosité et c'est ce genre de maux que je ne supporte pas dans un sport collectif. C'est un élément avec lequel on ne peut pas jouer. Et d'ajouter "On n'a pas le droit de renvoyer l'image d'une équipe qui ne fait pas le max."

L'adversaire

Avec deux victoires en dix matchs et le remplacement de son coach Sébastien Desabre parti du club précipitamment, Niort n'a pas connu un début de saison de tout repos.

L'ancien coach Caennais Rui Almeida a pris sa succession et peut s'appuyer sur un effectif qui fait dire à Stéphane Moulin que les Chamois ne sont pas à leur place.

"On va jouer une équipe qui est 20e mais qui ne ressemble en rien à un 20e, estime le coach du SMC. Ils n'ont pas potentiellement l'allure d'un 20e. Ils ont des garçons à fort potentiel comme Boutobba (5 buts et 2 passes décisives). C'est une équipe qui a l'expérience de ce niveau. Je m'attends encore à un match difficile. A nous de ne pas le rendre compliqué."

L'effectif Caennais

Le SM Caen retrouve ses deux défenseurs suspendus (Hugo Vandermersch et Romain Thomas) et un de ses blessés. Emmanuel Ntim sera dans le groupe après être sorti sur blessure face à Guingamp (4-1) au bout de 32 minutes de jeu.

Il est revanche encore trop tôt pour le retour de son latéral Ali Abdi et de ses milieux Hianga'a Mbock, Iyad Mohamed et Yoann court

Le groupe à choisir parmi : Mandrea, Clementia - Ntim, Thomas, Teikeu, Vandermersch, Cissé, Obiang, Sy - Diani, Deminguet, Daubin, Brahimi, Lebreton - Bassette, Mendy, Essende, Kyeremeh, Jeannot.

SM Caen - QRM à suivre ici en direct

