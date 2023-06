SM Caen - Stéphane Moulin : "Quoi qu'il arrive, la saison sera réussie"

Le SM Caen clora sa quatrième saison en Ligue 2 par un déplacement ce vendredi à Pau lors de la 38e et dernière journée. Il s'agira pour les Malherbistes d'aller chercher une quatrième place honorifique.

"Je n'ouvre pas le parapluie mais quoi qu'il arrive la saison sera réussie, estime Stéphane Moulin mais j'aimerais bien qu'on finisse à la quatrième place. Elle donne le droit à rien mais cela montrerait aussi que le club est en progression. On le sait, on l'a dit mais c'est bien que cela se traduise aussi par des chiffres. Il y a la quatrième place, la barre des soixante points à atteindre. je trouve que cela reflèterait assez bien l'équipe qu'on était. On faisait partie des équipes qui avaient du potentiel, de la qualité mais pas suffisamment pour pouvoir se retrouver dans les deux voire les trois premiers."

Le contexte : la der sur un banc de Stéphane Moulin ?

Stéphane Moulin quittera le SM Caen à l'issue de la rencontre. Touché cette saison par la disparition de sa femme, le coach caennais entrera dans une réflexion autour de son avenir et rien ne dit qu'il ne reprendra un poste d'entraîneur par la suite même s'il a déjà été sollicité.

L'adversaire

Pau, 15e avec 44 pts n'est pas encore assuré de son maintien mais possède son destin en main avec respectivement un et deux pts d'avance sur Laval (17e) et Dijon (18e). Leur coach Didier Tholot a déjà annoncé qu'il comptait bien faire tomber "une très belle équipe de Caen" pour composter son ticket pour une 4e saison consécutive en Ligue 2

La première : Yannis Clementia titularisé

Le deuxième gardien du SM Caen sera aligné pour la première fois de la saison dans les buts à la place du titulaire Anthony Mandréa afin de le récompenser pour son travail dans l'ombre. "Cela fait du bien. Cela fait deux ans et demi que je n'ai pas joué (avec les pros). J'attends ça depuis le début" a apprécié le portier de 25 ans.

Appelé en conférence de presse d'avant-match, Yannis Clementia a eu droit à une visite surprise de ses partenaires et à leurs questions.

Le chiffre : 11

Comme le nombre de rencontres consécutives où le SM Caen a concédé au moins un but. Les hommes de Stéphane Moulin n'ont plus réussi à garder leur cage inviolée depuis la venue de Sochaux (0-0) le 06 mars dernier.

Le malheureux Anthony Mandréa n'a terminé que huit rencontres sur trente-sept sans se prendre le moindre but, ce qui a de quoi dérouter quand on voit la très belle saison effectuée par le portier caennais.

L'effectif caennais : une défense diminuée

Le SM Caen se passera à nouveau de son milieu défensif Hianga'a Mbock et de ses deux défenseurs centraux Emmanuel Ntim (suspiscion de Pubalgie) et Ibrahim Cissé. Le milieu Anton Salétros et le latéral gauche Ali Abdi étaient également absent de la dernière séance public ce jeudi.

Pau FC - SM Caen à suivre ici en direct ce vendredi

