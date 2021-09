SM Caen : Stéphane Moulin se défend après les allégations de racisme de Romain Molina et va porter plainte

Lundi soir dans un "space", une discussion en direct sur Twitter, le journaliste Romain Molina a accusé l'entraîneur de Caen Stéphane Moulin de faire "la chasse au Ramadan" et de dénigrer les joueurs musulmans lorsqu'il était en poste à Angers. "Choqué et très remonté", le coach va porter plainte.

C'est la contre-attaque d'un homme blessé dans son intégrité. L'entraîneur du SM Caen Stéphane Moulin a tenu à réagir au lendemain d'allégation de racisme anti-musulman à son encontre. Dans une discussion publique en direct dans un "space" sur le réseau social Twitter, le journaliste et essayiste Romain Molina a affirmé que l'ancien coach d'Angers avait fait "la chasse au Ramadan" lorsqu'il était au SCO, déclarant que "de l'avis de plusieurs joueurs maghrébins, la relation avec Moulin était très compliquée".

Stéphane Moulin se déclare "extrêmement choqué" par les propos de Romain Molina, qui le touche, ainsi que ses proches. Des accusations qu'il réfute en bloc sur France Bleu :

"Ça fait 23 ans que j'entraîne, jamais je n'ai eu à gérer ce genre de souci. Pour rappel, mes deux derniers capitaines à Angers sont Cheick Ndoye et Ismaël Traoré, nous avons recruté Medhi Chahiri et Ali Abdi. Je n'ai jamais eu ce genre de souci avec les musulmans, je ne vois pas comment et par quelle inspiration il a pu tenir des propos comme ça à mon égard, sachant que ce monsieur (Molina), je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré. Ça me parait un peu simple et surtout très, très grave d'évoquer des propos de ce genre à mon égard."

Une plainte pour diffamation à venir

L'entraîneur caennais tient à préciser qu'il n'a jamais placé la religion et ses pratiques comme critère de sélection ou de constitution de ses groupes ou de ses équipes, précisant qu'il a beaucoup de respect et de considération pour tous les êtres humais, quelles que soient leurs origines. Concernant les accusation de "chasse au Ramadan", Moulin n'y va pas par quatre chemins :

"Ce qui s'est passé à Angers est ce qui se passe partout ailleurs dans d'autres clubs et ce qui se passera sûrement à Caen l'année prochaine. Les jours de matchs, on demande aux garçons qui font le Ramadan de ne pas le faire ce jour-là parce qu'ils ont la possibilité de le rattraper. C'est simplement pour les protéger sur le plan physique parce que ne pas boire, ni manger quand on demande des efforts à haute intensité, c'est dangereux pour eux. A aucun moment, un joueur n'a refusé de faire ça. Ils sont tout à fait conscients que c'est pour préserver leur intégrité physique."

Stéphane Moulin va porter plainte pour diffamation. "Il va falloir que ce Monsieur donne des preuves de ce qu'il avance, parce que tous les joueurs que j'ai eu à Angers pourront dire que je n'ai jamais interdit de faire le Ramadan". Le coach malherbiste affirme avoir reçu de nombreux message de soutien.

Stéphane Moulin s'exprime plus en détails dans 100% Stade Malherbe, ce mardi à 18h35 sur France Bleu Normandie.