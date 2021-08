SM Caen : Armougom, Shamal, Jeannot et Zady Séry de retour dans l'effectif face à Nancy

Privé de rencontre la semaine passée en raison du report de son déplacement à Ajaccio, le SM Caen retrouve la compétition ce samedi face à Nancy.

Le club de football normand devrait récupérer une partie des joueurs qui étaient forfaits la semaine passée : le défenseur Yoël Armougom, le milieu offensif Steve Shamal et l'attaquant Benjamin Jeannot. Il récupère également Caleb Zady Séry qui était forfait depuis la 2e journée de Ligue 2.

Stéphane Moulin, faute d'un effectif suffisant, pourrait être amené à prendre le "risque" de faire démarrer certains de ses joueurs d'entrée afin d'aligner une équipe compétitive.

Le milieu offensif Andréas Hountondji, à nouveau touché à la cheville, fait partie des absents ainsi que Yoann Court, le latéral Hugo Vandermersch (retour attendu en novembre) et Zeidane Inoussa.

L'attaquant Nicholas Gioacchini, encore un peu juste en terme de préparation, devrait être absent des 18 joueurs retenus.

Le groupe probable : Rémy Riou et Yannis Clementia - Prince Oniangué, Jonathan Rivierez, Yoël Armougom, Aloys Fouda, Ali Abdi, Brahim Traoré et Steve Shamal - Franklin Wadja, Johann Lepenant, Loup Hervieu, Anthony Gonçalves et Jessy Deminguet- Alexandre Mendy, Ilyes Najim, Benjamin Jeannot et Caleb Zady Séry.