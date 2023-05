SM Caen - Stéphane Moulin : "Une défaite qui résume notre saison"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "Le grand regret, ce sont nos vingt premières minutes. je nous ai trouvé un peu inhibé et on a laissé l'initiative aux Bordelais même s'ils n'ont pas eu énormément de situation. Ils ont su en concrétiser une avec une situation de hors-jeu. Le match s'est scellé à l'issue de ce but malgré une belle réaction de l'équipe. Ce soir, je suis partagé entre deux sentiments. Le sentiment de la déception parce que je trouve que l'on ne méritait pas de le perdre. Les garçons ont vraiment fait un match de bonne qualité. Collectivement, nous avons été supérieurs à cette équipe de Bordeaux.

Après, il nous a manqué évidemment comme c'est un peu le cas depuis le début de saison un peu de justesse, un peu de sang-froid pour terminer les actions que l'on s'est créé avec une grosse emprise sur la seconde période. Ce sont des défaites qui laissent des regrets mais aussi qui montre à quelle point l'équipe a fait des progrès. Quelque part, cela résume notre saison. On a souvent eu ce genre de match où on a le sentiment de pouvoir faire mieux et finalement on repart avec rien."

Hugo Vandermersch, défenseur du SM Caen : "Je pense que cet après-midi on a montré qu'on était capable de rivaliser. Après, si nous ne sommes pas à lutter contre Le Havre, Bordeaux et Metz, c'est que l'on n'a pas fait les choses qu'il fallait au bon moment. On avait quand même à cœur de montrer qu'on était quand même au niveau et qu'on avait envie de bien faire. On ressort un peu avec des regrets, c'est un peu comme la semaine dernière (Contre Le Havre) où l'on se dit qu'on a quand même tout donné mais on n'a pas eu ce truc qui fait que cela pouvait basculer dans notre sens.

On est déçu parce que l'on a beaucoup donné."