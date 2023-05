SM Caen - Stéphane Moulin va prendre le temps de la réflexion

Stéphane Moulin a rencontré ce vendredi le président du conseil de surveillance et deuxième principal actionnaire du SM Caen, Pierre Antoine Capton, afin d'aborder son avenir et sa présence ou non la saison prochaine sur le banc caennais.

"Oui je l'ai vu et cela s'est bien passé. Et je n'en doutais pas, a expliqué le coach caennais avec le sourire . Sur le contenu de notre entretien, si vous me le permettez je vais garder un petit peu de confidentialité.

Pierre Antoine 'Capton) m'a dit de prendre mon temps et je vais le prendre mais pas trop non plus parce qu'il y a des choses à préparer pour la saison prochaine pour le club, pour moi mais en priorité pour le club. J'ai un peu plus d'éléments. Pour le reste je n'ai pas de tendance. J'ai besoin de mûrir vraiment ce que l'on s'est dit.

A la question de savoir si tous ses doutes avaient été levés, Stéphane Moulin s'est contenté de répondre avec un sourire "non sinon j'aurais répondu et déjà donné ma réponse. Il y a un match demain (samedi), je vais vraiment me concentrer dessus, c'est le plus important. Je comprends que l'on puisse se poser la question mais là au moment où l'on se parle ce n'est pas le plus important à mes yeux. Tout compte, j'ai eu quelques éclaircissements. J'ai besoin de bien mesurer et aujourd'hui c'est trop frais pour le faire et encore une fois je le ferai le plus rapidement possible pour le bien de tout le monde. Il n'y a pas de deadline, c'est quand j'aurais décidé."