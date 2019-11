SM Caen - Steeve Yago : "Je me réserve tranquillement pour marquer"

Caen, France

Depuis son premier match face au RC Lens (0-2), Steeve Yago n'a pas manqué le moindre match de championnat au sein de la défense du SM Caen .

Recruté en toute fin de mercato sous l'ère Rui Almeida, le latéral burkinabé est depuis aligné par son successeur, Pascal Dupraz. Le changement d'entraîneur ne l'a pas vraiment perturbé puisque les deux hommes se connaissent très bien depuis Toulouse.

"On va dire que Pascal Dupraz, c'est le "Padré." Je me sens très bien avec lui. Je pense qu'il a mis tout le monde à l'aise ici au sein du club. Je l'ai connu à Toulouse. Il est arrivé dans une situation où je ne jouais pas beaucoup. Il m'a fait joué. Il m'a relancé et j'ai été vice-capitaine avec lui donc bien sûr que quand je rentre sur le terrain j'essaye de lui rendre au maximum."

En prêt au Havre la saison passée, il avait dépanné sur le côté gauche. Au SM Caen, il a retrouvé le flanc droit, son poste de prédilection, avec en relais devant lui en alternance Jessy Deminguet et Caleb Zady-Zéry.

Il faut s'adapter. Je sais que Caleb aime bien partir avec des grandes chevauchées. Jessy est plus en déplacement. Il aime bien avoir le ballon dans les pieds pour faire une dernière passe aussi.

Ce sont deux styles de jeu différents et sur le rôle défensif ils sont super avec moi. Bien sûr qu'on demande aux latéraux d'apporter offensivement mais c'est à nous de nous adapter. Avec Caleb sur le côté, je pense qu'il faut plutôt rester aux aguets et rester tranquille. "

En 161 matchs professionnels, Steeve Yago n'a jamais inscrit le moindre but. Le latéral droit caennais ne s'en formalise pas et préfère plutôt en sourire et jouer du second degré.

"Je me réserve, tranquillement. Jessy (Deminguet) a mis un triplé. Je pense faire la même chose, tranquillement et dans ce cas-là vous direz 162 matchs et trois buts (sourire).

J'y pense quand je suis dans mon salon avec mes amis pour rigoler mais après sur le terrain si je dois faire une passe au lieu de marquer parce que mon coéquipier est mieux placé, je ferai avec plaisir la passe et je continuerai ma série de zéro but.

La dernière fois j'ai centré et le défenseur l'a mis contre son camp (Cédric Cambon face à Orléans) donc petit à petit je me rapproche de mon but. Je vous réserve une célébration incroyable donc faudra juste l'attendre, ce but."