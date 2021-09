Toulouse - SM Caen (2-3) : Stéphane Moulin : "on va l'appeler la rage caennaise"

Stéphane Moulin, entraîneur du SM Caen : "L'objectif était de viser l'exploit et on y croyait. Il fallait mettre les ingrédients. Ce soir je trouve que c'est un vrai match. On a lutté. On a subi parfois mais on a été admirable d'abnégation et de solidarité. Et puis on marque trois jolis buts. On aurait pu en marquer d'autres. On a plusieurs fois la balle du 4-2. Je ne vais pas dire que cela va au delà de mes espérances mais je savais que c'était un match difficile ici mais on l'a abordé avec l'état d'esprit qu'il fallait.

Alors on peut dire qu'ils sont revenus rapidement au score mais ils sont rapidement revenus au score sur un domaine où ils excellent. Mais il a fallu montrer beaucoup de caractère pour revenir à 2-2 et passer devant juste avant la mi-temps.

C'est une belle soirée ce soir et je suis aussi content pour le groupe, pour le club dans son ensemble et pour les supporters parce que quelle frustration mardi dernier de devoir repatir du stade avec une défaite alors qu'elle était tellement imméritée.

J'espère qu'il va y avoir une continuité maintenant parce que c'est bien de l'avoir fait mais il faut être capable de le reproduire.

On va l'appeler la rage caennaise parce que la rage a balayé l'injustice."

Philippe Montanier, entraîneur du TFC : Avant vos questions, je voulais avoir une pensée pour Brice Taton. Cela les choses à leur place. J'ai une pensée pour sa famille.

Une des clés du match est là : quand on mène au score deux buts à un, on doit être plus équilibré même si Caen a bien joué le coup.

Mais faire un résultat quand on concède trois buts à domicile, c'est compliqué. On perd le match sur l'aspect défensif.

On s'est un peu exposé. On a concédé des occasions en contre mais en première mi-temps on ne doit pas arriver à 3-2.

On s'est fait transpercer plusieurs fois. On a manqué d'être bien compact sur les contres des Caennais.On a peut-être concédé plus d'occasions en un match que depuis le début de saison.