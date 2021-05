TFC - SM Caen : "Un nul n'arrangerait personne"

Le SM Caen se déplace à Toulouse lors de l'avant-dernière journée de Ligue 2 en position de barragiste. Les footballeurs caennais vont se retrouver malgré eux en position d'arbitrer la course pour la 2e place entre le TFC et Clermont, deux équipes qu'ils affronteront lors de la dernière journée.

Bien malgré lui, le SM Caen se retrouve au cœur de la lutte pour la deuxième place entre Toulouse et Clermont. Les joueurs caennais auront un rôle d'arbitre entre ces deux formations qu'ils vont affronter coup sur coup.

Mais les hommes de Fabrice Vandeputte seront également intéressés dans cette partie puisqu'un résultat en Haute-Garonne ce samedi lors de la 37e journée leur offrirait la perspective d'un dernier match face à Clermont potentiellement sans enjeu pour les Auvergnats.

"Les deux équipes (Caen et Toulouse) doivent gagner pour leur différents objectifs, se contente de relever le coach caennais, loin de ce type de projection. Un match nul n'arrangerait personne pour être très très clair."

Sullivan Péan reconduit dans les cages

Titulaire dans les buts caennais après l'expulsion de Rémy Riou face à Dunkerque (1-1), Sullivan Péan va conserver sa place malgré le retour de suspension du portier numéro un.

_"La réflexion a été menée sur les deux matchs que viens de faire Sullivan (_A Sochaux et contre Auxerre) et sur la suspension et les prestations de Rémy Riou. On va continuer avec Sullivan. Je leur ai dit dès lundi pour qu'ils puissent se préparer l'un et l'autre. Ce sont des choix à très courts termes puisqu'il reste deux ou quatre matchs."

Une défense potentiellement reconductible

Les milieux de terrain Johann Lepenant et Alexis Beka Beka sont sortis de leur isolement lié au covid.

Le latéral Aloys Fouda a pu aussi reprendre seul avant de rejoindre le groupe mercredi. La nouvelle est d'autant plus bonne que le SM Caen est déjà privé de deux de ses latéraux (Hugo Vandermersch et Yoël Armougom)

"Il y avait déjà une certaine stabilité au niveau de la défense, Aloys a pallié l'absence d'Hugo au dernier match face à Auxerre (0-0) explique Fabrice Vandeputte et effectivement on pourrait reconduire la même défense et à peu près la même ossature."

Jessy Deminget, suspendu, est également à l'infirmerie en raison d'une douleur à l'adducteur. "On va dire que sa suspension tombe bien.

Le milieu de terrain Jessy Pi et le latéral Yoël Armougom seront également absents. "Ils seront au mieux disponible la semaine prochaine. "

Le groupe du SM Caen à choisir parmi : Sullivan Péan, Rémy Riou - Aloys Fouda, Steeve Yago, Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Brahim Traoré - Alexis Beka Beka, Johann Lepenant, Azzeddine Toufiqui, Prince Oniangué, Anthony Gonçalves, Yoann Court- Caleb Zady Séry, Kelian Nsona, Alexandre Mendy, Benjamin Jeannot, Nicholas Gioacchini, Andréas Hountondji.

Toulouse FC - SM Caen à suivre sur France Bleu