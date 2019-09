Le SM Caen à Troyes avec Benjamin Jeannot et Azzedine Toufiqui

Le SM Caen se déplace lors de la 7eme journée de Ligue 2 à Troyes avec ses recrues Azzedine Toufiqui et Benjamin Jeannot. Le club de football normand sera privé de Malik Tchokounté et de Jessy Pi. Prince Oniangué est en revanche pour la première fois dans un groupe élargi à 19 joueurs.

Caen, France

Le SM Caen se déplacera à Troyes ce vendredi avec deux de ses six dernières recrues du Mercato. L'attaquant Benjamin Jeannot et le milieu offensif Azzedine Toufiqui font leur première apparition dans un groupe élargi à 19 joueurs.

Le défenseur Steeve Yago et les attaquants Santy Ngom, Caleb Zady Séry et Jordan Tell sont en revanches absents. Le défenseur Arnold Isako, privé de matchs officiels en début de saison en raison de problèmes administratifs ne fait pas non plus partie du groupe malherbiste.

Rui Almeida doit également se passer de son milieu de terrain Jessy Pi et de son attaquant Malik Tchokounté pour la première fois de la saison en championnat.

Le coach caennais fait en revanche appel pour la première fois au milieu de terrain Prince Oniangué, dont le transfert à Braga avait avorté en fin de mercato.

Le groupe caennais : Rémy Riou, Erwin Zélazny - Jonathan Rivierez, Anthony Weber, Djibril Diaw, Younn Zahari, Hugo Vandermersch, Yoël Armougom et Adama Mbenge - Anthony Gonçalves, Jessy Deminguet, Azzedine Toufiqui, Prince Oniangué, Jan Repas, Durel Avounou, Baisama Sankoh - Benjamin Jeannot, Evens Joseph et Herman Moussaki.