SM Caen - Jessy Deminguet : "Ils ont le mérite de gagner ce match"

Caen, France

Le SM Caen s'est incliné à Troyes lors de la 7eme journée de Ligue 2. A la sortie des vestiaires, les joueurs caennais étaient conscients d'être passés à côté de leur match.

Le milieu de terrain caennais Jessy Deminguet

"Ce n'était pas top. On rentre bien dans les cinq dix premières minutes. Je trouve qu'on a un peu le ballon. ensuite ils viennent nous chercher plus haut, ce qui est normal, ils sont chez eux.

Et de là on a commencer à avoir du mal à sortir la balle. On a commencé à la jeter, à perdre des ballons bêtes et on a pas réussi à inverser cette tendance en première mi-temps.

On prend ce but et on revient en seconde période en essayant de les chercher un peu plus. On a récupérer quelques ballons mais cela n'a pas suffi.

Sur un coup de chance on réussit à revenir dans cette partie t on est pu sur cette frappe de loin. Je pense qu'ils ont le mérite de gagner ce match tout simplement."

Le capitaine du SM Caen Anthony Goncalves

"On est forcément déçu. Déçu du scénario. Quand on laisse passer une mi-temps comme ça ou on est inexistant on a forcément des regrets parce que le match commence dès la première minute et sur cette première mi-temps on n'a pas existé.

Sur la deuxième mi-temps, dès que tu commences à gagner des premiers et des deuxièmes ballon et que tu es un peu plus au contact bizarrement la machine se met un peu plus en route et tu crées un doute chez l'adversaire aussi.

On l'a senti et derrière tu es récompensé par ce but. C'est cruel quand tu prends un but à la dernière seconde. Tu as les boules parce que quand tu reviens dans un match comme ça, tu te dis que revenir avec un point ça aurait été positif quand même.

T'as l'impression qu'en ce moment la moindre petite erreur de notre part, tu la payes cash alors que tu fais les efforts au quotidien pour revenir et ne pas baisser la tête et ça s'acharne sur nous mais pour inverser la tendance il faut que tu provoques aussi la réussite."