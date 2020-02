Le SM Caen à la chasse au gros face à Troyes

Caen, France

Pour son treizième match de championnat de la saison à d'Ornano, le SM Caen reçoit ce vendredi soir Troyes à 20h. Les Footballeurs n'ont gagné que trois matchs devant leur public cette saison mais espère bien accrocher à leur tableau de chasse les Aubois.

Enchaîner à domicile

Le SM Caen ne possède que le 15eme bilan comptable à domicile. Les Footballeurs caennais ont marqué autant de points à D'Ornano qu'à l'extérieur.

"Je crois que c'est encore psychologique pour les joueurs, constate Pascal Dupraz. Arrivés à d'Ornano, ils ne se libèrent pas alors qu'il ne faut rien craindre et que ce doit être surtout un atout pour nous que de jouer à domicile devant nos supporters.

Là, c'est la bonne occasion contre un bon adversaire parce qu'il me semble que les supporters présents au Havre étaient réjouis, satisfaits. Il faut donc emboîter le pas."

Faire tomber une équipe du Top 5

Depuis le début de la saison, le SM Caen n'a battu qu'Ajaccio (1-2) en Corse parmi les équipes du Top 5, avant l'arrivée de Pascal Dupraz.

"Si on regarde les contenus par rapport au Top 5, contre Ajaccio (0-1 au retour) le match est tronqué mais il faut qu'ils attendent la 93e pour qu'ils affichent leur supériorité au tableau d'affichage à dix contre onze.

Contre Lorient (1-2), on était aussi à dix contre onze et je n'ai pas vu une grosse différence. Au Havre (1-1), je n'ai pas vu une grosse différence mais ce qui est factuel c'est qu'on n'a jamais gagné contre une équipe du Top 5.

Et ce qui est bien c'est qu'on peut faire en sorte que jamais vous ne puissiez le dire. Si seulement demain soir (Vendredi) je pouvais rentrer et vous dire "Bah alors? Qu'est ce que l'on trouve maintenant?"

Le Groupe : Sans Gonçalves et Yago mais avec Pi et Zady-Séry

Pascal Dupraz doit se passer d'Anthony Gonçalves et de Steeve Yago, suspendus. Ce dernier a écopé de quatre matchs ferme après son mauvais geste au Havre (1-1).

Caleb Zady Séry est en revanche apte après avoir manqué les deux rencontres précédentes ainsi que Jessy Pi, absent contre le Havre. Jan Repas revient dans les 18 alors que Kelian Nsona le quitte.

Le défenseur Djibril Diaw fait également son retour.

Les 18 du SM Caen : Rémy Riou, Thomas Callens - Yoël Armougom, Jonathan Rivierez, Djibril Diaw, Hugo Vandermersch, Adama Mbengue et Anthony Weber - Alexis Beka Beka, Jessy Deminguet, Jessy Pi, Jan Repas et Prince Oniangué - Herman Moussaki, Caleb Zady Séry, Malik Tchokounté, Jordan Tell et Nicholas Gioacchini.