SM Caen : un début de mercato offensif sur la défense

Depuis sa reprise ce lundi, le SM Caen a successivement annoncé trois recrues : un milieu de terrain (Anthony Gonçalves) et deux défenseurs (Arnold Isako et Pape Djibril Diaw).

Elles vont compenser les départs d'intersaison sur les postes défensifs aussi bien sur les lignes arrières (Emmanuel Imorou, Frédéric Guilbert, Romain Genevois, Paul Baysse, Mouhamadou Dabo) que sur le poste de milieu défensif (Aly Ndom, Ismaël Diomandé). D'autant qu'Alexander Djiku a un bon de sortie.

"L'idée est d'avoir une assise défensive, explique Yohan Eudeline, le directeur sportif du SM Caen. C'était important de commencer par là avant d'aller un peu plus haut sur le terrain. On fait les choses dans l'ordre comme on le dit depuis le début et l'arrivée d'Arnold et de Djibril est dans ce sens-là."

Si Anthony Gonçalves a un CV assez bien connu des supporters caennais, les deux recrues suivantes ont en revanche évoluées dans des championnats moins suivis (Pologne pour Djibril Diaw, Portugal pour Arnold Isako).

Arnold Isako peut jouer sur l'ensemble du couloir droit, un couloir où le SM Caen n'a jamais réussi à trouver l'alchimie et les titulaires adéquats et qui a perdu à l'intersaison Fred Guilbert.

Djibril Diaw a une belle marge de progression

Le dernier arrivé, prêté par Angers SCO, devrait apporter de la puissance dans l'axe selon Yohan Eudeline. Même si Pape Djibril Diaw n'a joué que 15 minutes en Ligue 1 la demi-saison passée.

"C'est un joueur très bon de la tête, très costaud dans les duels, capable de relancer proprement et qui a une belle marge de progression. Il n'a pas eu de temps de jeu l'an dernier parce qu'il y avait du monde à son poste. C'est un garçon très posé, je pense qu'il peut aller loin.

De le connaître, c'est un avantage parce que je connais son état d'esprit."