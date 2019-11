Coupe de France : Le SM Caen à Chartres, l'US Granville à Plabennec

Le SM Caen se rendra à Chartres lors du huitième tour de la Coupe de France. Les Chartrains sont deuxième de leur groupe de National 2 et restent sur une probante victoire chez le leader Rouen.

Ce sera le sixième déplacement de suite des footballeurs caennais. Ils n'ont plus reçu à D'Ornano depuis la demi-finale contre le PSG (1-3) en 2018.

Issue d'une fusion il y a deux saisons, le club de Chartres se dit content de ce tirage.

Le premier sentiment c'est que cela va être avant tout une belle fête pour le club et puis il y a surtout un match à jouer. Bien sûr que ce tirage nous laisse une chance sportive. On joue au football aujourd'hui pour ça. On sait ce que c'est la Coupe de France et on sait ce qu'elle procure comme émotion. Les équipes qui jouent au niveau inférieure ont cette capacité à se transcender surtout face à une équipe hiérarchiquement au dessus. Sur un match tout est possible. Kader Chéhida, manageur général de Chartres.